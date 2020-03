Australské šachy. Závod v Melbourne zrušil telefonát mezi šéfem Daimleru a Wolffem

Sled událostí vedoucích ke zrušení celého závodního víkendu v Melbourne odstartoval pozitivní test na koronavirus u jednoho ze zaměstnanců týmu McLaren. V reakci na to se britská stáj odhlásila z australské grand prix a představitelé ostatních týmů se sešli se sportovním ředitelem formule 1 Rossem Brawnem v hotelu Crown.

V prostorách luxusního pětihvězdičkového hotelu, který z pokojů nabízí výhledy na centrum a řeku Yarru nebo na záliv Port Phillip, se poté začalo rokovat o osudu úvodního závodního víkendu sezóny 2020. Diskuzí v hotelu Crown se díky telefonnímu spojení účastnil i prezident FIA Jean Todt a celkem rychle dospěli všichni zúčastnění ke shodně v tom, že o konání či nekonání grand prix v Albert Parku rozhodne většinová vůle týmů.

Ke zrušení závodu mohla vést jediná cesta. Kromě McLarenu se musely pro neúčast rozhodnout další čtyři týmy, díky čemuž by startovní rošt přišel celkem o deset vozů. Poté by bylo v moci FIA závod zrušit, a to na základě článku Sportovních pravidel Formule 1 5.7, který říká: „Událost může být zrušena, pakliže je pro ni k dispozici méně než dvanáct vozů.“

Jelikož k odhlášení ze závodu ve čtvrtek neměl vůli dostatečný počet týmů, ležela na stole varianta, podle které by se uskutečnily páteční tréninky (ať už s diváky na tribunách, nebo ne) a pakliže by se v paddocku neobjevily nové případy nákazy koronavirem, závodní víkend by pokračoval podle plánu.

Podle informací, které získal web motorsport.com, se Ferrari v této fázi jednání jasně vyslovilo pro svoji neúčast v závodě. V reakci na toto rozhodnutí italské stáje si Sebastian Vettel zarezervoval místo v pátečním ranním letadle a opustil Austrálii.

V kontrastu s postojem Ferrari vystupovaly týmy Mercedes, Red Bull, AlphaTauri a Racing Point. Zmíněná čtveřice byla pro absolvování závodního víkendu s menším počtem vozů a třeba také před prázdnými tribunami. Proti konání závodu byly kromě Ferrari týmy Alfa Romeo, Renault a pochopitelně McLaren, který již dříve oznámil svoji neúčast. Stáje Williams a Haas byly připraveny podpořit většinu, která v tu chvíli ale neexistovala.

Nastala tedy patová situace a odpovědnost byla svěřena do rukou Rosse Brawna. Ten rozhodl, že minimálně páteční program se uskuteční podle plánu a poté se opět zváží celá situace. Takový byl tedy závěr „hotelového“ jednání a zástupci týmů se rozešli do noci s vědomím, že je druhý den čekají první dva volné tréninky roku 2020.

Poté ale zazvonil telefon Toto Wolffovi. Rakouský šéf stáje Mercedes ho zvedl a na druhém konci slyšel Olu Kalleniuse, výkonného ředitele koncernu Daimler a tudíž i Wolffova nadřízeného. Kallenius chtěl s Wolffem probrat možné dopady koronaviru a také chtěl s Wolffem diskutovat o tom, jak by se měl tým Mercedesu pro formuli 1 zachovat.

Zde se opět musíme spoléhat na informace webu motorsport.com. Podle nich nedal Kallenius Wolffovi žádný konkrétní příkaz, zodpovědnost naopak svěřil do rukou Wolffa. Zároveň však Kallenius Wolffovi svěřil své obavy o zhoršující se situaci v Evropě.

Po tomto telefonickém rozhovoru s Olou Kalleniusem změnil Toto Wolff svůj názor na konání australské grand prix, znovu zvedl telefon a vytočil Rosse Brawna. Brawnovi následně řekl o změně svého postoje a oznámil mu, že Mercedes je nyní proti konání závodu.

Mercedes se tak po Ferrari, Alfě Romeo, Renaultu a McLarenu stal pátým týmem, který se rozhodl nezúčastnit se závodního víkendu. Díky tomu ze startovní listiny zmizelo deset vozů, díky čemuž jich také pouze dese zbylo a FIA mohla uplatnit pravidlo popsané ve výše zmíněném článku Sportovních pravidel 5.7.

Oficiální dopisy o odstoupení týmů ze závodního víkendu poté byly přeposlány Mezinárodní automobilové federaci FIA, čímž byl celý proces formálně zakončen.

Foto: Getty Images / Charles Coates