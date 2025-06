Australan na laně a čtyři kola, která rozhodla. Proč Piastri stavěl poprvé později než Norris?

Jezdci McLarenu měli velmi podobnou strategii. Startovali na střední směsi, poté přezouvali na tvrdou a poté znovu na střední.

Norris zajel poprvé do boxu po 20. kole, ve kterém došlo k ostrému souboji ve čtvrté zatáčce. Piastri zůstal na trati ještě o 4 kola déle. Druhé zastávky už byly za sebou. Nejdříve stavěl opět Norris, poté zajel do boxů Piastri.



Strategie jezdců McLarenu

Foto: Pirelli

McLarenu nelze vyčítat, že jako první zajel Norris. Získal pole position, vedl závod. Postupují tak všechny týmy. Piastri by zajel do boxů dříve jen v případě, že by na Norrise ztrácel a musel by pokrýt Leclerca.

Po restartu závodu se Piastri držel těsně za Norrisem. Neustále byl pod 1 sekundu. Soupeři jen tiše záviděli. Na Red Bull Ringu byly vysoké teploty, Piastri byl těsně za Norrisem po dobu 17 kol a jeho pneumatiky držely.

Norris stavěl dříve a provedl tak „slepý undercut“. Samozřejmě jel první, ale dřívější zastávkou by nepochybně navýšil svůj náskok. Nakonec ho navýšil výrazně, protože Piastri zůstal na trati.

McLaren měl v Rakousku nejrychlejší zastávku, ale zrovna první zastávky se příliš nepovedly. Norris byl u mechaniků 3,14 sekundy, Piastri ještě o 3 desetiny sekundy déle.

Po vyjetí z boxů ztratil Piastri na Norrise ve druhém sektoru 0,363 s, v tom třetím to bylo jen 0,036 s.

21. kolo zajel Piastri za 1:10.624, což byl solidní čas. V předešlých třech kolech za Norrisem jel časy 10.7 až 10.9.

Po projetí cílem ztrácel Norris na Piastriho 19,57 sekundy. Piastri ale zůstal na trati o 4 kola déle a před zastávkou byla Norrisova ztráta už jen 16,750. Piastri zajel do boxů, nasadil nové pneumatiky a po návratu na trať byla jeho ztráta na Norrise 6 sekund. Do další zastávky ji dokázal snížit na 4 sekundy.

Udělal Piastri dobře, když zůstal na trati déle? A proč to vůbec udělal?

Strategie, která na první pohled nedávala smysl

Pokud jste těsně za soupeřem a ten zajede do boxů, nemá obvykle smysl zastavit hned po něm – tedy za předpokladu, že jsou vaše pneumatiky v dobrém stavu, zastávka soupeře byla v pořádku a nemusíte pokrýt nikoho za sebou. Je totiž téměř jisté, že okamžitou zastávkou nic nezískáte. Pokud ale zůstanete na trati déle, můžete zkrátit další stint a na jeho konci mít čerstvější pneumatiky než soupeř. Je to spíše střelba do tmy, protože delším pobytem na trati se vaše (virtuální) ztráta na soupeře natáhne, takže po přezutí ji musíte nejdříve vymazat – a poté už vám nemusí zůstat čas nebo výhoda novějších pneumatik.

Tento postup se tak hodí zejména v případě, kdy soupeř uvízne v provozu, což nebyl tento případ. Norris se po návratu na trať vrátil na čtvrtém místě za Hamiltonem, na kterého ztrácel 10 sekund.

Na první pohled by pro Piastriho dávalo větší smysl natáhnout druhý stint (nebo první i druhý) a mít tak ke konci závodu čerstvější střední pneumatiky. Australan ale samozřejmě věděl, jaká je týmová strategie. Norris přezouval po 52 kolech. Pokud by Piastri stint natáhl, stavěl například okolo 60. kola, tak by měl do konce závodu už jen 10 kol a to je málo.

DRS okruh

Piastri tak chtěl využít čerstvější tvrdé pneumatiky už na konci druhého stintu. Podle svých slov si myslel, že po zastávkách vypadne z dosahu DRS (což je jisté) a nebude schopen se Norrise držet.

„Věděl jsem, že v té situaci budu vždy zajíždět do boxů jako druhý,“ řekl Piastri po závodě na tiskové konferenci FIA. „Připadalo mi, že pokud se mi nepodaří udržet v DRS, bude strašně těžké se zase dostat na rozdíl jedné sekundy. Takže jsem chtěl zkusit něco trochu jiného – vzít si čerstvější pneumatiky a doufat, že je budu moct využít ke konci stintu. Bohužel to tak úplně nevyšlo, ale takové bylo moje uvažování. Teď se k tomu vrátíme a podíváme se, jestli to bylo správné rozhodnutí. V tu chvíli jsem stejně věděl, že ztratím nějaký čas tím, že zajedu o kolo později, tak jsem si řekl – proč nezkusit něco trochu jiného?“

„V tu chvíli jsem si říkal, že si sice přidělám trochu víc práce, ale s lepšími pneumatikami to může být zajímavá možnost. S odstupem času se dá říct, že to možná nebylo správné rozhodnutí – ale zpětně se toho dá říct hodně.“

Piastriho uvažování dávalo smysl. V prvním stintu totiž plně využíval vlastností Red Bull Ringu. DRS se sice používá pro předjíždění, ale jezdec ho samozřejmě může využít i pro vlastní zrychlení. Na rovince má menší odpor a jede rychleji. Na Red Bull Ringu je tento efekt extrémní. Na cílové rovince je první DRS, hned za první zatáčkou další a za třetí ještě jedna. Podle odhadů je vůz s otevřeným DRS rychlejší o 3 desetiny sekundy na kolo – a to na krátkém Red Bull Ringu!

Piastri tak byl za Norrisem doslova jako na laně. Ve zbývajících částech okruhu mezi 4. a 10. zatáčkou pak Norris rekuperoval energii, aby měl energii a mohl alespoň částečně snížit Piastriho výhodu v podobě DRS.

Piastri si uvědomil, že po vyjetí z boxů DRS mít nebude. Chtěl mít proto lepší pneumatiky na konci stintu. Norris ale druhý stint odjel velmi dobře a Piastri se tak nedokázal znovu dostat do dosahu DRS.