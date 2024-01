Audi začne brzy řešit jezdeckou sestavu pro rok 2026. Bottas nechce stát opodál

Valtteri Bottas přišel k dnešnímu týmu Stake v roce 2022 z Mercedesu. Je to zkušený jezdec, který ví, jaké to je bojovat o vítězství. Ve svém současném týmu ale bojuje spíše o body a postup do druhé části kvalifikace.

Bottas se věnuje mnoha aktivitám mimo trať – má vlastní pražírnu kávy a vyrábí gin. Motivace mu ale nechybí. „F1 je pro mě na prvním místě,“ řekl pro Motorsport.com.

Jedním z důvodů je to, že se z týmu Stake stane v roce 2026 Audi. Tým využil klauzule ve smlouvě a prodloužil s Bottasem o další rok. Na konci letošní sezony ale skončí smlouva nejen jemu, ale také dalším 14 jezdcům.

Je poměrně reálné, že si tým bude chtít už v příštím roce vytvořit jezdeckou sestavu, se kterou vstoupí i do roku 2026. Nejde jen o vstup Audi. V roce 2026 budou nové pohonné jednotky a vozy.

Klid před bouří? Kdy končí současným jezdcům smlouvy

„Stále toužím po tom, abych se nakonec vrátil na stupně vítězů. Projekt Audi by mohl být další příležitostí,“ řekl Bottas.

„V současné době je to pro mě velmi důležité. Podle mých informací se chystají učinit rozhodnutí o dalších letech na začátku tohoto roku. Takže ještě ne. Chystám se vést tato jednání v prvním čtvrtletí tohoto roku.“

Pokud by jednání s Audi zkrachovala, Bottas by jednal s jinými týmy. V současné době je však jeho „prioritou číslo jedna“ zůstat v Hinwilu.

„Být součástí Audi by byla moje priorita a preference číslo jedna. Ale pokud by to z nějakého důvodu nešlo, pak bych rozhodně jednal s jinými týmy. Chci být u toho, protože mám pocit, že mám v tomto sportu ještě nějaké nedokončené věci.“