Audi si s nedostatkem zkušeností s výrobou motorů v F1 rychle poradí, věří Seidl

Audi do F1 vstoupí v roce 2026, kdy definitivně převezme tým Kick Sauber a přetvoří jej na svůj tovární tým.

Hlavní výzvou pro německou automobilku nicméně bude skutečnost, že si bude vyrábět vlastní motory, s čímž v rámci F1 nemá žádné zkušenosti. Audi nicméně věří, že si s náročným úkolem poradí, a to i proto, že se v roce 2026 ujme slova nová generace motorů, takže i ostatní výrobci musí vyvíjet nové pohonné jednotky.

„Neměli bychom si nic nalhávat. Je jasné, že současní výrobci motorů mají určitou výhodu. Nejde přitom jen o technické detaily, ale i o provozní procesy. Při jednání s FIA se nám však podařilo prosadit řadu změn, aby i nynější výrobci museli vyvinout spoustu novinek,“ uvedl výkonný ředitel Audi pro F1 Andreas Seidl, kterého cituje časopis Auto Motor und Sport.

„Široké znalosti Audi v oblasti vývoje pohonných jednotek v kombinaci s odbornými znalostmi nových zaměstnanců z F1 by nám však měly pomoci co nejrychleji nahradit nedostatek zkušeností. Částečně i díky určité euforii jsem přesvědčen, že budeme mít brzy rovnocenné postavení a že budeme moci v budoucnu získat výhodu díky inovativním nápadům,“ prohlásil dále 48letý německý inženýr, kterému optimismus dodává i současná vyrovnanost startovního pole v F1.

To se týká i stáje Sauber, která sice okupuje příčky ve druhé polovině výsledkových listin, ale jinak její manko na nejlepší týmy není dramatické.

„Když porovnáme náš letošní vůz s tím loňským, jsme o sekundu rychlejší. Rozdíly jsou však menší než kdykoli předtím. Valtteri Bottas v Číně zaostal za časem Maxe Verstappena jen o jedno procento, a pokud vyloučíme Red Bull, bylo to jen něco málo přes půl procenta,“ poukázal Seidl, jehož těší také podpis Nika Hülkenberga, který se k týmu z Hinwilu připojí od příští sezony a zůstane v něm i po transformaci organizace na tovární tým Audi.

„Je pro nás zásadní mít na startovním roštu co nejlepší dvojici jezdců. I pro ně dává smysl, aby byli v našem voze už v roce 2025 a podporovali náš projekt od samého začátku. Jezdci nám mohou pomoci i co se týče motivace a vývoje. Nico je proto skvělou volbou. Není pochyb o tom, že je rychlý, a díky svým zkušenostem, týmové práci a technickým znalostem má přesně to, co potřebujeme,“ dodal Seidl.