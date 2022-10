Audi potvrdilo, že si vybralo Sauber jako „strategického partnera“ pro vstup do F1

Audi ve Spa potvrdilo, že od roku 2026 bude výrobcem pohonných jednotek ve F1. Dnes potvrdilo, že se z týmu Sauber (dnes Alfa Romeo) stane tovární tým Audi.

Sauber dnes závodí ve formuli 1 pod názvem Alfa Romeo. Spolupráce s italskou automobilkou skončí na konci příštího roku.

Už dříve se spekulovalo, že Audi postupně koupí v Sauberu majoritní podíl. Automobilka dnes potvrdila, že pro svůj vstup do formule 1 si vybrala jako strategického partnera Sauber.

Sauber potvrdil, že Audi koupí ve společnosti podíl, ale podrobnosti o termínu koupě a velikosti podílu uvedeny nebyly.

V případě Alfy Romeo jde spíše o marketingovou platformu. Sauber ale už v minulosti byl továrním týmem – spolupracoval s BMW.

Lze očekávat, že v letech 2024 a 2025 bude tým závodit opět pod názvem Sauber. Přestože skončí spolupráce s Alfou Romeo, v útrobách vozu bude i nadále motor Ferrari. V roce 2026 se pak tým přejmenuje a nasadí motor Audi, který se už vyvíjí.

„Partnerství vynese tým na novou úroveň a zároveň zaručí dlouhodobou budoucnost společnosti – subjektu, který se může pochlubit odhodlanými pracovníky, jedním z předních evropských aerodynamických tunelů a výrobními zařízeními světové úrovně v oblasti motorsportu,“ uvedl Sauber.

„Partnerství mezi Audi AG a Sauber Motorsport je pro náš tým klíčovým krokem k dalšímu postupu směrem k předním příčkám startovního pole,“ řekl Frédéric Vasseur.

„Stát se oficiálním továrním týmem Audi je nejen čest a velká zodpovědnost, je to nejlepší možnost do budoucna a my jsme si plně jisti, že můžeme pomoci Audi dosáhnout cílů, které si na své cestě v F1 stanovilo.“

Člen představenstva Audi Oliver Hoffmann, který je zodpovědný za program F1, uvedl, že při rozhodování o spolupráci s týmem z Hinwilu hrálo roli i to, že Audi využívalo aerodynamický tunel Sauberu pro svůj program ve WEC a DTM.

„Jsme rádi, že jsme pro náš ambiciózní projekt F1 získali tak zkušeného a kompetentního partnera,“ řekl Hoffman.

„Skupinu Sauber s jejím moderním zázemím a zkušeným týmem známe již z předchozí spolupráce a jsme přesvědčeni, že společně vytvoříme silný tým.“

Dvě továrny

Zatímco pohonná jednotka bude vytvořena v centru Audi pro motorsport v Neuburgu na Dunaji, Sauber bude vyvíjet a vyrábět závodní vůz ve svém závodě ve švýcarském Hinwilu. Továrny dělí vzdálenost asi 230 km.

Sauber bude rovněž zodpovědný za plánování a realizaci závodních operací.

Rozšíření neuburského areálu z hlediska personálu, budov a technické infrastruktury by mělo být z velké části hotové v roce 2023. První testy s pohonnou jednotkou vyvinutou pro předpisy 2026 v testovacím voze formule 1 jsou plánovány na rok 2025.