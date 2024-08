Audi potvrdilo, že se Wheatley stane šéfem týmu. Upřesnilo také rozdělení povinností mezi ním a Binottem

Audi před týdnem šokovalo svět formule 1, kdy oznámilo, že Andreas Seidl a Oliver Hoffmann končí. Do čela projektu se postaví Mattia Binotto. Vlastně už postavil. Z formule 1 už je nějaký pátek pryč, manažérská dovolena skončila, a tak mohl Binotto nastoupit k týmu už dnes.

Binotto potřebuje pravou ruku – někoho, kdo bude řídit samotný tým. Spekulovalo se, že jim bude šéf Astonu Mike Krack.

Dnes ale přišla překvapivá zpráva. Sportovní ředitel Red Bullu Jonathan Wheatley na konci roku v Milton Keynes skončí a zamíří do čela Audi. Zpráva přišla přesně tři měsíce poté, co Red Bull potvrdil spekulace o odchodu Adriana Neweyho – ten skončí u týmu oficiálně o pár týdnů později v prvním čtvrtletí příštího roku. Zatím se stále věnuje hypercaru RB17.

Oznámení Red Bullu bylo zřejmě nejpodivnější za dlouhou dobu. U podobných přestupů vysoce postavených manažérů, inženýrů ale také jezdců je obvykle praxe taková, že současný tým oznámí odchod, poděkuje končícímu za jeho služby a popřeje hodně štěstí. O pár minut nebo desítek minut později přichází druhé oznámení od jeho budoucího zaměstnavatele. Reálně ale může samozřejmě interval mezi prohlášeními trvat i déle – týdny nebo měsíce.

Dnes ale Red Bull přímo v prohlášení oznámil, že se Jonathan Wheatley stane šéfem Audi. Německou automobilku tím nejspíše dost překvapil. V odpovědi na dotaz Auto Motor und Sport tým pouze uvedl, že se v tuto chvíli nechce k této záležitosti vyjadřovat.

Audi potvrzuje příchod Wheatleyho

Reakce Audi přišla až večer. „Jsem potěšen, že se nám podařilo získat Jonathana Wheatleyho jako ředitele týmu pro náš budoucí tým formule 1,“ řekl generální ředitel společnosti AUDI AG Gernot Döllner. „Jonathan se ve své dosavadní kariéře ve formuli 1 významně podílel na mnoha vítězstvích v závodech a titulech mistra světa a má bohaté zkušenosti z paddocku. Pro náš tým je velmi cennou posilou.“

Mattia Binotto a Jonathan Wheatley společně povedou nový manažerský tým Sauber Motorsport AG. Oba budou ve svých nových funkcích přímo podřízeni Döllnerovi, který zastává funkci předsedy představenstva Sauber Motorsport AG.

Podle Audi Mattia Binotto přebírá jako provozní a technický ředitel operativní řízení Sauber Motorsport AG v Hinwilu a technický vývoj budoucích závodních vozů. V této funkci je technickým prostředníkem mezi vývojovými týmy v Hinwilu a společností Audi Formula Racing GmbH v 240 km vzdáleném Neuburgu na Dunaji, která je zodpovědná za vývoj pohonné jednotky.

Nastoupí v červenci

Wheatley si před Vánocemi po dlouhých 18 letech v Milton Keynes zabalí a nějakou dobu bude F1 sledovat jen v televizi. Podobně vysoce postavení manažéři mají to, co lze doslovně přeložit jako zahradní dovolená. Je to samozřejmě kvůli tomu, aby si neodnesli čerstvé informace ke konkurenci. U podobných lidí trvá obvykle 6 měsíců, což potvrdilo také Audi.

„Nejpozději v červenci 2025 doplní Jonathan Wheatley nové vedení společnosti Audi pro formuli 1 v roli šéfa týmu a mluvčího vedení,“ uvedlo Audi. „Zaměří se především na závodní výkony budoucího továrního týmu F1, na operativní řízení všech závodních akcí a na zastupování značky Audi na úrovni šéfa týmu v záležitostech týkajících se formule 1.

„Rozhodnutí o dvojím vedení je součástí změny struktury řízení budoucího továrního týmu v souvislosti s úplným převzetím všech akcií skupiny Sauber společností Audi,“ uvedla automobilka.

„Jmenováním Jonathana a Mattia jsme učinili rozhodující krok na cestě ke vstupu do Formule 1,“ pokračuje Döllner. „Jejich zkušenosti a schopnosti nám pomohou se rychle prosadit v tvrdém konkurenčním světě formule 1.“

„Jsem nesmírně hrdý na to, že jsem byl součástí cesty týmu Red Bull Racing v posledních osmnácti letech a budu odcházet s mnoha příjemnými vzpomínkami,“ uvedl Jonathan Wheatle. „Příležitost aktivně se podílet na vstupu Audi do formule 1 jako šéf továrního týmu je však mimořádně vzrušující vyhlídkou a já se na tuto výzvu těším. Jsem také rád, že budu spolupracovat s Mattiem, kterého znám již mnoho let a který je tím pravým člověkem pro spolupráci na tomto vzrušujícím projektu.“

„Jonathana znám již mnoho let a vysoce ho hodnotím jako zkušeného a angažovaného odborníka na motorsport,“ uvedl Binotto. „Do roku 2026 už nezbývá mnoho času a já se těším, že společně s Jonathanem vytvoříme nový závodní tým Audi a povedeme ho k úspěchu.“