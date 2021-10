Audi, nebo Porsche? Do F1 možná vstoupí obě značky VW

V továrnách týmů formule 1 se rodí revoluce. Nové vozy budou v příštím roce zcela odlišné. Změní se také pneumatiky na 18palcové.

Zatímco jedna změna ještě nepřišla, formule 1 chystá další. Primárně půjde o „vnitřnosti“ vozů, ale dotknou se nepochybně i jejich vzhledu.

F1 se chce v následujících dnech dohodnout na hrubých obrysech nových pohonných jednotek. Ke změnám má dojít v roce 2026. Do té doby bude vývoj těch současných od příštího roku zmrazen.

Jednodušší a levnější pohonné jednotky mají také umožnit vstup nových dodavatelů. O slovo se hlásí dva z koncernu VW – Audi a Porsche. Zatím to vypadá, že VW napodobí své působení ve vytrvalostních závodech a bude mít zastoupení obou značek.

Podle Auto Motor und Sport jsou týmy připravené se vzdát části svého náskoku v oblasti zkušeností, ale pouze tehdy, pokud se oba noví dodavatelé zaváží k účasti ve F1 nejméně na pět let.

Nové pohonné jednotky

Nové pohonné jednotky budou opět V6 turbo. Mnoho dílů bude standardizováno, vývoj v mnoha oblastech bude omezen. Cílem je snížit náklady na vývoj, ale také cenu samotné pohonné jednotky, která má klesnout ze dvou na méně než jeden milion dolarů.

Omezení vývoje však neznamená, že nebudou mít inženýři prostor pro vývoj. Ten bude probíhat v hlavě válců a ve spalovacím procesu. Půjde o hodně důležité oblasti, protože F1 chce s novými pohonnými jednotkami také zcela udržitelné palivo. Motory formule 1 už pár let spalují palivo, které obsahuje 5,75 % biosložky. Od příštího roku to bude 10 % a už tento krok bude pro výrobce poměrně komplikovaný.

Prezident FIA Jean Todt nedávno navrhl, že by formule 1 měla v roce 2023 zavést jako mezistupeň benzín E50, tedy s 50procentní příměsí biopaliva. Šéf Formule 1 Stefano Domenicali návrh uvítal. Nakonec k tomu však nedojde. Současná generace motorů neumožňuje přizpůsobení se novému palivu bez obrovských nákladů a času. Plánované zmrazení pohonných jednotek by nebylo možné.

MGU-H skončí. Další části se změní. Vzhledem k tomu, že se 100 % neutrálním palivem (z pohledu oxidu uhličitého) a jednoduššími motory lze v roce 2026 očekávat ztráty výkonu na straně spalování, bude modernizována elektrická část. Jednotka MGU-K pak bude dodávat 350 kW namísto 120 kW výkonu. To odpovídá výkonu 476 koní místo 163 koní. Tento posun si vyžádá i zásadní úpravy vozů. Baterie bude větší a jednotka MGU-K robustnější.

Existuje tlak, aby měly vozy F1 pohon na všechna čtyři kola. Výrobci to však odmítají. Nechtějí ani rekuperaci na přední nápravě. Problémem při využití veškerého výkonu na zadní nápravě je velký brzdný moment, který vzniká během nabíjení. To nelze vyřešit pouze systémem brake-by-wire. Chybí totiž přítlak, který by přenesl brzdný moment na trať.

Proto inženýři formule 1 přemýšlejí o aktivní aerodynamice. Na rovinkách by vozy jezdily prakticky s rovnými křídly, zatímco v místě brzdění by bylo zadní křídlo nastaveno na maximální přítlak.

Šéf Red Bullu Christian Horner také navrhuje systém aktivního zavěšení. Pokud by se jednalo o standardizovaný systém, bylo by to také nákladově efektivní.