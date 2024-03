Audi dokončuje převzetí Sauberu. Na trati se to ale projeví až za dva roky

Oliver Hoffmann byl podle webu Motorsport Total ve švýcarském obchodním rejstříku potvrzen jako nový člen představenstva společnosti Sauber Motorsport. Je tak fakticky nadřízeným šéfa týmu Andrease Seidla.

Hoffmann byl od března 2021 členem představenstva Audi pro technický vývoj a byl to právě on, kdo v srpnu 2022 u příležitosti Velké ceny Belgie oznámil spolu s tehdejším generálním ředitelem Audi Markusem Duesmannem vstup Audi do formule 1.

Duesman byl však koncem loňského roku nahrazen ve funkci generálního ředitele Audi a jeho nástupce Gernot Dollner je údajně ke vstupu do F1 skeptičtější. Kromě toho měl být i Hoffmann údajně odsunut na vedlejší kolej, což vyvolalo spekulace, zda nakonec Audi vstup do F1 neodvolá.

Převzetí Sauberu ale zdá se pokračuje a to dokonce ve větší míře, než se očekávalo. Na začátku roku 2023 převzalo Audi 25 % Sauberu a předpokládalo se, že od švédského podnikatele Finna Rausinga odkoupí podíl ve výši 75 %. Bild a Bloomberg uvádějí, že Audi uskuteční 100% převzetí.

V letošním a příštím roce se ale na trati nic zásadního nestane. Sauber bude i nadále jezdit pod současným trochu složitým a nejasným názvem a používat motory Ferrari. V roce 2026 se z něj stane Audi a bude používat pohonné jednotky Audi, na kterých se už pracuje.