Audi chce vyhrávat do tří let od vstupu. Vývoj motoru už začal

Audi v roce 2026 vstoupí do formule 1 jako výrobce pohonných jednotek. Uvědomuje si, že to bude velká výzva.

Psát o roce 2026 možná není správné. Očekává se, že Audi postupně koupí 3/4 týmu Sauber, který do konce příštího roku bude ve F1 závodit pod názvem Alfa Romeo. Vstup Audi tak může být postupný a rok 2026 bude jen završením celého procesu.

Vstup do F1 potvrdilo Audi ve Spa. Od té doby se nic zásadního nestalo. Do konce roku má Audi potvrdit, se kterým týmem do F1 vstoupí.

Audi España se podařilo do Madridu dostat Adama Bakera, šéfa společnosti Audi Formula Racing GmbH, kterou německý výrobce založil speciálně pro tuto největší výzvu ve své sportovní historii.

Audi vstupuje do formule 1 z několika důvodů: nové pohonné jednotky s jiným hybridním systémem, než je ten současný, používání syntetických paliv a rozpočtové stropy. Kromě toho současného byl zaveden také strop na pohonné jednotky.

„Rozpočtový strop je velmi důležitý, umožňuje nám znát dlouhodobé náklady ve formuli 1 a snížit náklady na účast,“ řekl Baker pro El Confidencial. „Je velmi důležité, aby náklady klesaly, aby byly atraktivní pro marketing a finančně udržitelný cyklus.“

Velká výzva

„V tuto chvíli zbývá do prvního závodu 42 měsíců. Jsme si vědomi velké výzvy. V představenstvu jsou však lidé, kteří jsou do formule 1 zapálení a mají mnoho zkušeností, jako například Markus Duesmann (generální ředitel Audi). Máme spoustu času na přípravu, ale do prvního závodu zbývá ještě dlouhá cesta.“

Podle Bakera je klíčem k tomu, aby Audi nezačínalo v nevýhodě oproti soupeřům, to, že „vstoupíme na začátku nového cyklu a ostatní výrobci (v minulosti Toyota, BMW, Honda) vstoupili doprostřed těchto cyklů“.

„Rádi bychom vyhráli za tři roky,“ pokračuje Baker. „Už nyní vyvíjíme naši pohonnou jednotku. FIA pracuje na pravidlech pro šasi, pak budeme spolupracovat s naším stávajícím partnerem na vývoji vozu. Rádi bychom byli konkurenceschopní hned od začátku, ale reálně chceme být schopni vyhrávat závody do tří let. Se změnami pravidel všichni pracují v rámci finančních limitů. Situace je jiná než v minulosti, kdy některé týmy mohly mít výhodu. V této situaci jsou tři roky realistickým cílem.“

Audi v současné době v Neuburgu v Německu zaměstnává 130 lidí. V budoucnu tento počet dosáhne počtu 300 zaměstnanců.