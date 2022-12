Audi chce v roce 2028 ve formuli 1 bojovat o vítězství

Audi v roce 2026 oficiálně vstoupí do formule 1. Tři roky poté chce bojovat o vítězství.

V roce 2026 se na trať poprvé vydá vůz formule 1 poháněný motorem Audi. Na vstup do královny motorsportu se však německá automobilka připravuje už nyní. Vyvíjí pohonnou jednotku, do čela Sauberu se jako ředitel postaví Andreas Seidl a Audi by mělo postupně koupit většinový podíl v týmu.

„Do tří let chceme být konkurenceschopní,“ uvedl ředitel společnosti Formula Racing Adam Baker pro španělský AS. „Je to realistický cíl. Ve třetím roce chceme bojovat o vítězství.“

F1 je po změnách, ke kterým došlo a dojde, velmi atraktivní. „Neexistuje jediný důvod, existuje několik faktorů, které se spojily, aby se stala extrémně atraktivní pro výrobce, zejména pro Audi,“ řekl Baker o změnách ve F1.

„Nová pravidla, která zavedou inovativní pohonné jednotky zaměřené na elektrickou část a udržitelná paliva, jsou v souladu s budoucí strategií Audi zaměřenou na elektromobilitu.“

„Také popularita F1 vzrostla. Je to zdaleka nejlepší mediální a marketingový nástroj ve světě motorsportu a jeden z nejlepších v jakémkoli odvětví.“

„Zároveň F1 dosáhla snížení nákladů, což ji činí ještě atraktivnější. Motory v roce 2026 budou mít výdajový strop a to kromě omezení nákladů poskytuje jistotu ohledně dlouhodobých rozpočtů.“

„Pokud chcete mít fantastickou platformu, kde můžete 24krát ročně předvést své schopnosti a znalosti, je to to nejlepší místo.“

V Audi věří, že jim účast ve F1 pomůže. „Je to vrchol motorsportu. Závodění je součástí DNA značky Audi, takže tato kombinace je dokonalá. A popularita F1 vám dává dokonalou platformu pro předvedení našich odborných znalostí celosvětovému publiku. Růst ji činí ještě atraktivnější. Ještě více se to týká různých zemí, ve Spojených státech nás čeká třetí závod. F1 pokrývá nejdůležitější trhy pro Audi, je to nástroj, kterým můžete oslovit globální publikum.“

V roce 2026 sice přijdou do F1 nové pohonné jednotky, ale ty budou vycházet z těch současných. Stávající výrobci tak budou mít určitou výhodu.

„Jsme si vědomi výzvy, která před námi stojí. Pro Audi je atraktivní vstoupit v roce 2026, protože jsme se rozhodli včas. Do prvního závodu zbývá 42 měsíců. Za posledních 30 let se jedná o jedno z nejranějších rozhodnutí jakéhokoli výrobce. Rok 2026 je také začátkem regulačního cyklu, zatímco ostatní obvykle vstupují do cyklu uprostřed. Změní se pohonné jednotky, ale také šasi. Svým způsobem se tak může vynulovat výhoda konkurentů s předchozími zkušenostmi, což novým výrobcům usnadňuje konkurenceschopnost.“

Audi se spojí se Sauberem. Dodávání pohonných jednotek dalšímu týmu není podle Bakera v plánu, ale Audi ho nevylučuje.

„Můžeme být požádáni FIA, abychom dodali motory v souladu s pravidly. Pokud se tak stane, určitě budeme připraveni. V tuto chvíli však zákaznický tým nehledáme, na to je příliš brzy. Soustředíme se na program našeho továrního týmu.“