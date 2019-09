Au revoir Renaulte! Podle Sawarda se McLaren vrací k Mercedesu

Podle Sawarda se brzy chystá velké oznámení. Nepůjde o jezdecké sestavy, ale o změnu dodavatele. McLaren se má vrátit zpět k pohonným jednotkám Mercedes, které používal dlouhá léta. Vztah skončil v roce 2015, kdy Woking přešel k Hondě. Partnerství ale nevyšlo, a tak McLaren přešel k Renaultu.

Od té doby se ale situace změnila. Do týmu přišel mimo jiné Andreas Seidl, který se rozkoukal a hned si objednal nový aerodynamický tunel.

McLaren se v poslední době zlepšuje, ale má jednu nevýhodu. Je v pozici zákazníka. Pokud má tým vše pod jednou střechou, je to výhoda. Podle pravidel sice mají zákaznici dostávat stejný hardware i software jako tovární tým, ale realita může být mírně odlišná. Výrobce si přece jen staví motor na míru pro sebe.

Mercedes bude sice pro McLaren také jen dodavatelem, ale jeho motor je stále lepší a spolehlivější. Může pomoci McLarenu dostat se zpět na vrchol. Nemusí jít nutně o boj o tituly, ale třeba jen o vítězství a závody. Poté by se McLaren mohl snažit přilákat do F1 zcela nového dodavatele.

Pro Mercedes by bylo dodávání motoru McLarenu výhodou. Návratnost investic by byla lepší, měl by více dat a stoupl by také jeho politický vliv.

Aktualizace: Podle Motorsport.com dojde ke změně od roku 2021

Foto: Getty Images / Charles Coates