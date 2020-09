Ať si říkají, co chtějí, já promlouvám na trati, tvrdí Stroll

Lance Stroll nejrůznější narážky na to, že jezdí ve F1 jen proto, že jeho otec vlastní tým, nevnímá.

„Každý má svůj názor, já promlouvám na trati a snažím se zůstat ve své vlastní bublině a blokovat negativitu a vnější hluk,“ řekl Stroll pro podcast Natalie Pinkham.

„Když jste v něčem úspěšní a snažíte se plnit si své sny, najdou se na tomto světě lidé, kteří když procházejí frustrujícími situacemi, snaží se vás strhnout sebou. Je to svět, ve kterém žijeme.“

„Vždy bude existovat hluk zvenčí, vždy bude existovat negativita. Snažím se zůstat pozitivní a poslouchat lidi kolem sebe. Nakonec je tohle to jediné na čem záleží. Nemůžete potěšit každého, nemůžete být nejlepším přítelem každého na tomto světě, tak to nefunguje.“

Stroll také argumentuje svými výsledky z juniorských sérií. V roce 2016 vyhrál evropský šampionát F3, předtím italskou F4 nebo Toyota Racing Series.

„Musel jsem ty šampionáty vyhrát. Proto existují body pro super licenci – 40 bodů, které musíte dosáhnout vítězstvím v určitých šampionátech, abyste získali body a mohli závodit ve formuli 1. V opačném případě by se našla spousta netalentovaných lidí, kteří by si cestu do F1 koupili.“

„Vím, že jsem měl špatné roky ve formule 1, ale podle mého názoru zároveň došlo k mnoha vrcholům. Chci jít dál a dívat se do budoucnosti,“ uzavřel Lance Stroll.