Ať se pro sobotní sprinty využívá reverzního startovního roštu, navrhuje Sainz

Carlos Sainz z Ferrari přišel s návrhem, který by podle něho zvýšil atraktivitu víkendu, jejichž součástí je i sobotní sprint.

Závodní víkendy se sobotním sprintem jsou součástí vybraných velkých cen již třetím rokem. Momentálně je jejich koncept následující – před každým sprintem se jede nezávislá kvalifikace na zbytek víkendu, která určí pořadí pro start krátkého závodu, ve kterém následně boduje prvních osm v cíli.

S novým návrhem, jak by sprinty mohly vypadat, nyní přišel Carlos Sainz.

„Mám návrh. I nadále bych byl pro víkendy se sprintem, ale ty by se měly jezdit s reverzním startovním roštem na základě průběžného pořadí šampionátu,“ řekl Sainz v podcastu P1 with Matt & Tommy.

„Jen si to představte. Řekněme, že by Max (Verstappen, lídr šampionátu, pozn. red.) startoval poslední, zatímco Ferrari by startovalo ze 16., 14. či 13. místa. Celé pole by bylo blízko u sebe. Kdybyste dali body až do desátého místa, tak bych si před startem ze 14. místa říkal, zda se dokážu dostat do první desítky či pětky. Max, startující z posledního místa, by si s Red Bullem určitě věřil na první desítku...,“ rozvinul svou teorii španělský pilot.

„Závody, které byste tím získali, by byly neuvěřitelné a neovlivnily by zbytek víkendu. Pořád by tu byl hlavní závod, o který se všichni zajímají, a k němu byste měli sprint v sobotu, abyste mohli mluvit i o něčem jiném,“ pokračoval pilot Ferrari s tím, že tuto myšlenku podporuje více závodníků.

Podle Sainze by tím byl navíc vyřešen problém, který přinášejí současné sprinty – tedy, že často až moc napovídají, jak bude vypadat rozložení sil na trati v hlavním závodě.