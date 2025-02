Ať máme v Monaku klidně 25 pit stopů, říká Verstappen

Pro Velkou cenu Monaka odjakživa platí, že nabízí minimum příležitostí k předjíždění a často zde platí, že rozhodujícím faktorem je sobotní kvalifikace.

Komise F1 proto uvažuje o tom, že by dění v rámci monackého závodu zdramatizovala tím, že by pro tamní grand prix platilo speciální pravidlo – nutnost absolvovat minimálně dva pit stopy.

V tomto kontextu připomeňme, že na základě současných pravidel musí piloti během velkých cen (pokud na svůj vůz nenasadí mokré či přechodné pneumatiky) minimálně jednou měnit obutí. Pravidla to konkretizují tak, že pilot musí během závodu využít minimálně dvě různé směsi pneumatik, což de facto znamená, že je minimálně jeden pit stop povinný (vyjma výše zmíněné výjimky).

Způsobu, jak definovat výjimku pro Monako, existuje hned několik. Od nutnosti použít minimálně tři různé směsi pneumatik, po dvě povinné zastávky či maximální délku stintu.

K záměru vytvoření speciálního pravidla pro Velkou cenu Monaka se nyní vyjádřil úřadující mistr světa Max Verstappen.

Nizozemec, který obecně není velkým příznivcem změn v pravidlech, tvrdí, že si nemyslí, že by podobná úprava regulí závodu v Monte Carlu skutečně pomohla.

„Teprve teď jsem se o tom dočetl. Nevím však, jestli by to mělo mít nějaký zásadní vliv,“ řekl Verstappen, jehož slova cituje web GPblog.

„Upřímně řečeno, nevadí mi, jestli bude jedna zastávka, dvě zastávky, nebo 25. To je všechno v pořádku. Udělám to, o čem se rozhodne,“ uvedl dále pilot Red Bullu s tím, že by Velké ceně Monaka pomohlo spíše zmenšení současných monopostů.

„Je to prostě jedna z těch tratí, kde je velmi těžké předjíždět. Samozřejmě, čím větší auta máme, tím obtížněji se tam závodí. V roce 2016 jsem měl pocit, že to ještě jde, ale to už je pryč. Jestli tedy pomohou dvě zastávky v boxech, to nevím, ale to se asi dozvíme,“ dodal čtyřnásobný mistr světa.