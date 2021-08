Ať formule E vypadá rychleji než F1, přeje si di Grassi

Kvalifikace ve formuli E znevýhodňují lídry šampionátu. Ti nejlepší v celkovém pořadí vyjíždějí v rámci první kvalifikační skupiny na „zelenou trať“, kdy je velmi obtížné zajet čas zajišťující postup do superpole.

Každý jezdec má navíc k dispozici jen jedno měřené kolo, jediná chyba tudíž často znamená velmi špatnou startovní pozici. V závodech na úzkých tratích navíc předjíždění není ničím snadným.

„Současná varianta s jedním měřeným kolem je nejhorší možná. Potřebuje změnu. A chce to taky nové myšlení,“ rozpovídal se na toto téma Lucas di Grassi pro motorsport.com.

Tovární pilot Audi a šampion sezony 2016/2017 kromě kritiky přišel i s vlastním návrhem, který je, mírně řečeno, revoluční. Podle představ brazilského závodníka by se kvalifikace měla jezdit jako drag race (závody jeden na jednoho na rovném úseku) v kulisách světoznámých památek v městech, kde elektrické formule závodí.

„Kvalifikační skupiny by určoval drag race, který by se konal vždy týden před samotným závodním víkendem.“

Podle di Grassiho by tento formát fanouškům lépe ukázal, jak rychle elektrické vozy akcelerují. Prý by něco takového pomohlo automobilovému průmyslu, který masivně investuje do elektrické mobility a snaží se zákazníky přesvědčovat ke koupi elektromobilů.

„Co je třeba u těchto vozů ukázat? Rychlou akceleraci! A bude to něco snadno pochopitelného pro mainstreamové publikum. Uvidí, kdo dojel první, kdo je vítězem,“ dodal di Grassi k současnému lehce nepřehlednému formátu.

„Jen si představte, že uspořádáme tuto událost týden před závodem třeba na London Bridge, na Times Square nebo v San Franciscu. Můžete sednout do auta a se stoprocentní baterií udělat sto startů.“

„Představte si drag race s vozem 4x4 o výkonu 450 kWh. Takové auto bude zrychlovat lépe než formule 1. Už nikdo nebude moci říct, že jsou tyto vozy pomalé.“

V di Grassiho představách by tato předzávodní akce sloužila jako případný klíč ke složení kvalifikačních skupin. Brazilec chce, aby více fanoušků sledovalo i dění před samotnou E-Prix, proto tento návrh předložil i řediteli formule E Fredericu Bertrandovi.

„Kvalifikaci příliš mnoho lidí nesleduje, proto je nutné zvýšit pozornost. Tomu se musí formule E věnovat.“