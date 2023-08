Ať Andretti koupí Alpine, radí Helmut Marko

Podle Helmuta Marka by bylo nejlepší, pokud by Andretti koupil tým Alpine.

U Alpine došlo k personálnímu zemětřesení. Kromě šéfa týmu Otmara Szafnauera odešel také technický šéf a sportovní ředitel. Spekuluje se, že novým šéfem francouzské stáje bude už brzy jmenován Mattia Binotto.

Ať už to bude jakkoliv, Alpine se nedaří zlepšovat a přibližovat cíli, kterým je o boj o nejvyšší příčky. Lepší práci letos odvádí McLaren i Aston Martin.

Současně chtějí do F1 vstoupit nové týmy. FIA přihlášky posuzuje a rozhodnutí oznámí nejspíše v září.

Současným týmům se vstup nových týmů nelíbí – museli by se dělit o příjmy z komerčních práv. Marko by proto zabil dvě mouchy jednou ranou.

„Andretti by měl koupit tým Alpine,“ řekl Helmut Marko pro německý Sport 1.

„To by bylo nejlepší pro všechny. Formule 1 by si zachovala svých 10 týmů, Andretti by se konečně dostal dovnitř a Renault by se mohl stále zapojit.“

Podle analýzy FIA na tom současné pohonné jednotky nejsou z hlediska výkonu stejně. Federace měla podle informací webu Motorsport.com podpořit obavy Renaultu, že na soupeře ztrácí. Konkrétně má pohonná jednotka Renault, kterou využívá jen Alpine, ztrácet na konkurenty asi 15 až 25 kW neboli 20 až 33 koní.

Ve Spa se diskutovalo o možnostech, jak Renaultu pomoci. Marko podpořil slova šéfa týmu Red Bull Christiana Hornera. Red Bull se prý nebrání možnosti Renaultu pomoci.

„V případě Renaultu jsme nebyli proti,“ potvrdil Marko. „Musí se však jasně prokázat, že výkonnostní rozdíl je značný. A musí být zajištěno, že přijatá opatření neoslabí ostatní. Proto byla žádost v tuto chvíli odložena.“