Aston Martin ztrácí na Mercedes a McLaren asi dvě až tři desetiny, míní Alonso

Zatímco v Bahrajnu byl Aston Martin pátým nejlepším týmem s tím, že měl soupeře před sebou i za sebou poměrně daleko, o týden později v Saúdské Arábii na tom byla stáj ze Silverstone lépe.

Tedy především zásluhou Fernanda Alonsa, který nejprve obsadil čtvrtou příčku v kvalifikaci a v závodě bral body za pátou pozici, když nestačil pouze na dominantní red bully, jedno ferrari (Charlese Leclerca) a jeden mclaren (Oscara Piastriho).

„Myslím, že to bylo lepší. Na vůz jsme nasadili novinku, která fungovala opravdu dobře. Řekl bych, že jsme udělali krok vpřed, pokud jde o výkon,“ uvedl Alonso, kterého cituje Autosport.

Na nejbližší konkurenci, tedy vozy Mercedesu a McLarenu, však podle Španěla ztrácí Aston Martin i nadále.

„Ve srovnání s McLarenem a Mercedesem nám stále chybí možná dvě nebo tři desetiny, které ale chceme stáhnout. Je to náročné, ale zároveň je to pěkná výzva, takže nás čeká zajímavá sezona,” nechal se slyšet 42letý závodník.

„S výsledkem závodu (v Saúdské Arábii, pozn. red.) jsem spokojený. Dojel jsem před oběma mercedesy, jedním mclarenem a jedním ferrari. Myslím, že je to maximum, které si v tuto chvíli můžeme přát,“ uvědomuje si Alonso, kterého velmi překvapilo, že za sebou udržel George Russella s Mercedesem W15.

„Bylo to stresující, protože jsem na to tlačil a Oscar (Piastri) se mi jen vzdaloval. Za mnou jedoucí George byl výrazně rychlejší, takže jsem si říkal, že to po zajetí safety caru 43 kol před koncem bude zajímavé…

„Ve volném tréninku v rámci delších jízd ujedeme tak devět nebo deset kol, takže zdolat 42 kol bylo velkou neznámou z hlediska opotřebení pneumatik,“ dodal pilot Astonu Martin.