Aston Martin zrušil projekt Valkyrie pro WEC a Le Mans

Co předcházelo překvapivému rozhodnutí? Prvním faktorem pro přehodnocení plánů ze strany Aston Martinu bylo představení další nové kategorie sportovních prototypů LMDh, na jejímž zavedení se společně dohodly organizace ACO (promotér WEC a Le Mans) a IMSA (International Motor Sports Association, nejvyšší orgán závodů sportovních vozů v USA, promotér šampionátu WeatherTech SportsCar Championship a pořadatel slavných podniků 24 hodin v Daytoně nebo 12 hodin na Sebringu).

Nespornou výhodou LMDh je fakt, že díky sjednocené platformě bude různým týmům umožněno se stejným vozem bojovat o celková vítězství v Le Mans, v Daytoně, na Sebringu či v podzimním Petit Le Mans na okruhu Road Atlanta. Kategorie LMDh bude debutovat ve WEC v sezóně 2021/2022 a v IMSA WSC v sezóně 2022. Nová třída sportovních prototypů zaujala nemalé množství slovutných značek, mimo jiné třeba Ferrari, Lamborghini nebo Porsche.

Každá mince ale má dvě strany. Stejně tomu tak je i v případě LMDh. Kromě otevření širokých možností a vzbuzení zájmu automobilek přineslo lednové oznámení o vzniku LMDh i otázky a nejistotu. Zavedení LMDh totiž neznamená nahrazení chystané třídy Le Mans Hypercar, podle představ ACO by obě kategorie měly fungovat paralelně a v podnicích WEC závodit společně. Jenomže automobilky, které se podrobně zajímaly o třídu Le Mans Hypercar, najednou nevědí, jestli by nebylo lepší všechny plány týkající se „hypervozů“ zahodit do koše a raději se plně soustředit na univerzálnější (a ve výsledku zřejmě i levnější) LMDh.

Do skupiny výše zmíněných automobilek patří právě i Aston Martin. Kvůli tomu aktuálně připravují závodní speciál pro třídu Le Mans Hypercar pouze dvě značky – Toyota a Glickenhaus. Toyota by měla být připravena se dvěma vozy GR Super Sport na úvodní závod sezóny WEC 2020/2021 v září na Silverstonu, u amerického Glickenhausu je naopak jisté, že první závod sezóny ve Velké Británii nestihne. Na září je totiž naplánován teprve shakedown chystaného závodního speciálu SGC 007.

Peníze Lawrence Strolla

Druhým rozhodujícím faktorem, který velkou měrou přispěl ke zrušení projektu Valkyrie, byl majetkový vstup kanadského podnikatele Lawrence Strolla do značky Aston Martin. Otec pilota formule 1 Lance Strolla do britské značky sportovních vozů investoval 500 milionů liber a stal se jejím významným akcionářem a členem představenstva.

Velkou investicí to ale nekončí. Díky Lawrenci Strollovi Aston Martin převezme stáj formule 1 Racing Point a udělá z ní svůj tovární tým Aston Martin Racing. Nebude se přitom jednat „jen“ o nějaké partnerství po vzoru současného týmu Aston Martin Red Bull Racing, zapojení továrny Aston Martin do týmu formule 1 bude zřejmě o poznání větší, než se mohlo původně zdát.

V takovém případě je jasné, že rozpočet slavné, ale malé firmy, jakou je Aston Martin, by neunesl dva velké závodní programy na dvou frontách. Projekt Valkyrie tak šel k ledu.

Podle oficiálního vyjádření se Aston Martin kvůli „změnám ve sportu“ bude zabývat tím, jestli vstoupí do „nějaké budoucí třídy sportovních prototypů“.

„Kvůli náhlým a probíhajícím změnám ve světě sportovních vozů jsme se rozhodli pozastavit náš vstup do nejvyšší třídy FIA WEC Le Mans Hypercar. Nyní máme prostor se v klidu nadechnout, zorientovat se na nejvyšší úrovni našeho sportu a najít v ní naše místo,“ řekl prezident Aston Martin Racing David King.

Aston Martin se tedy do prototypů nechystá, ve WEC a v dalších šampionátech sportovních vozů však bude i nadále závodit se současnými vozy Vantage. Speciály Aston Martin Vantage GTE jsou stálicemi WEC v mistrovství světa třídy LMGTE – PRO a ve specifikaci GT3 s tovární podporou je můžeme vídat na příklad v Intercontinental GT Challenge.

„Soupeřit s našimi rivaly s vozy GT dává perfektní smysl. Vantage vítězí napříč světem sportovních vozů a tyto úspěchy mohou ještě dlouho pokračovat,“ dodal King.

V případě Aston Martinu se jedná o druhý nečekaný konec projektu v krátké době. Švýcarský tým R-Motorsport totiž po jediné končí v DTM, kde závodil s vozy Vantage postavenými podle společných pravidle Class One pro německý šampionát a pro japonskou sérii Super GT. Šéf švýcarské stáje Florian Kamelger měl zájem o vstup do WEC a do Le Mans s novým vozem Valkyrie, pro tuto chvíli si ale R-Motorsport musí nechat na 24 hodin Le Mans zajít chuť.

Foto: Aston Martin Racing