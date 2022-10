Aston Martin zažil v Singapuru bodové hody. Polepšil si o dvě místa v šampionátu

Velkou cenu Singapuru vyhrál Sergio Pérez. Na seznam vítězů ale můžeme s trochou nadsázky zařadit také McLaren a Aston Martin. Oba týmy získaly slušné body a poskočily v šampionátu nahoru.

Lance Stroll dokončil závod na šesté místě, Sebastian Vettel skončil o dvě příčky za ním. Pro Aston Martin to znamenalo 12 bodů, což je nejlepší týmový výsledek v sezóně – pomyslný sezónní rekord zatím držela Imola, kde zelené monoposty získaly 5 bodů. Je to také nejlepší týmový zisk od loňského Baku.

Nejbižší soupeři Astonu dopadli výrazně hůře. Haas nebodoval, AlphaTauri získala jeden bod. Aston tak oba dva přeskočil a je na sedmém místě.

Oběma jezdcům pomohly problémy soupeřů. Na úspěch ale zadělali už v kvalifikaci, ve které byl Stroll 11. a Vettel 13.

„Myslím, že můžeme být spokojeni se silným výsledkem pro tým a získáváním důležitých bodů,“ řekl Vettel. „S velmi obtížnými podmínkami na trati to nebylo jednoduché. Asfalt osychal dlouho a načasování přechodu na suché pneumatiky bylo kritické. Možná jsme stavěli brzy, o kolo dříve, ale celkově jsem s výsledkem spokojený.“

„Měl jsem velmi dobrý start do závodu a první kolo byla skvělá zábava. Nebyl jsem moc trpělivý a tlačil jsem opravdu tvrdě a získal pár míst. Poté jsem se soustředil na péči o své střední pneumatiky, protože jsme věděli, že trať bude dlouho schnout a musí vydržet. V závěrečných kolech jsem měl velkou bitvu s Lewisem a Maxem. Mnoho kol jsem bránil a byla škoda, že se před nás Max v posledním kole dostal.“

„Je to skvělý pocit obsadit dnes šesté místo, což je můj nejlepší výsledek v sezoně,“ řekl Lance Stroll. „Byl to také dobrý den pro Seba, takže jsme si odvezli velkou hromadu bodů. To je skvělé pro všechny v týmu, kteří tak tvrdě pracují. Byl to záludný závod – povrch trati byl po celý závod velmi kluzký a nebylo snadné vyhnout se problémům. Stejně jako v sobotu trvalo velmi dlouho než trať oschla. Šlo jen o to počkat, až vyschnou místa s novým asfaltem, a pak teprve přejít na slicky, což jsme načasovali opravdu dobře. Posunuli jsme se v šampionátu týmů, což je důležité a je to příjemná vzpruha při vstupu do závěrečné části sezóny.“

„Lance si rychlou a zároveň trpělivou jízdou dojel pro šesté místo a získal pro nás vynikajících osm bodů do mistrovství světa,“ řekl šéf týmu Mike Krack. „Sebastian, který dojel osmý, přidal další čtyři, když ho v posledním kole o sedmé místo připravil tvrdě bojující Verstappen.“

„Na velmi kluzkém povrchu trati se oba naši jezdci skvěle vypořádali s mimořádně složitým úkolem. Díky tomu jsme si polepšili o několik míst v Poháru konstruktérů, což je vítaná odměna za stabilní pokrok, kterého jsme v poslední době dosáhli.“

„Formule 1 je jako vždy týmová práce a já chci vzdát hold zejména našim mechanikům, kteří v posledních dnech dlouho a tvrdě pracovali ve velmi vlhkých podmínkách a dnes večer skvěle provedli zastávky v boxech. Chci také poděkovat týmu doma v Silverstonu, který rovněž odvedl fantastickou práci. Jedeme odtud do Suzuky, na zcela odlišný typ okruhu, a doufáme, že si tam udržíme naši dynamiku.“