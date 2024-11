Aston Martin vysvětlil, proč se jeho jezdci v brazilském závodě tak trápili

Zatímco vloni Aston Martin oslavil ve Velké ceně São Paula třetí místo v podání Fernanda Alonsa, letos stáj ze Silverstone prožila zcela jiný příběh.

Po neúspěchu v sobotním sprintu se jezdci britského týmu nedočkali bodů ani v nedělním hlavním závodě.

Do něj Fernando Alonso i Lance Stroll nastupovali z pozic v první desítce, ale zároveň i s hendikepem, který souvisel s jejich nehodami v netradičně nedělní kvalifikaci.

Poté, co si v kvalifikaci Alonso i Stroll poměrně vážně poškodili své monoposty, musel jim tým kvůli nedostatku aktuálních dílů nasadit podlahy starší specifikace.

To obvykle není po kvalifikaci bez nutnosti startovat z boxů možné, ale vzhledem k tomu, že Aston Martin tyto výměny provedl v rámci víkendu se sprintem, tak mohl využít výjimky, která tuto praxi při nedostatku dílů umožňuje.

Na druhou stranu byl Aston Martin i nadále pravidly parc fermé svazován nemožností měnit mechanické nastavení monopostu, takže nemohl sladit setupy vozů s podlahami, které byly odlišné od těch z úvodu víkendu. Pokud by tak učinil, musel by se vzdát startu z nadějných startovních pozic...

Sázka na toto řešení se však týmu nakonec příliš nevyplatila. Stroll totiž skončil mimo trať už v zaváděcím kole, zatímco Alonso si mj. stěžoval na velké poskakování vozu a dojel daleko za body.

„Bylo jasné, že oba jezdci bojovali s vozem, který se během nedělního závodu řídil neuvěřitelně obtížně. Naše analýza po víkendu poukázala na několik faktorů, které to vysvětlují,“ uvedl šéf Astonu Martin Mike Krack, kterého cituje Autosport.

„Po nehodách obou vozů v kvalifikaci jsme museli vyměnit mnoho dílů a nasadit komponenty jiné specifikace. Něco takového je při sprintových víkendech možné, jen musíte před závodem FIA nahlásit, kterých dílů by se to mohlo týkat. I nadále ale není možné měnit mechanické nastavení vozů. To znamenalo, že jsme nemohli upravovat nastavení vozů, což mělo negativní vliv na jejich aerodynamické chování a výkon,“ vysvětlil Lucemburčan.

„Když k tomu připočteme zrádné mokré podmínky a neuvěřitelně hrbolatou trať, začínáme chápat, že to jezdci měli náročné. Oba vozy byly velmi náchylné k zablokování kol a z dat je patrné, že právě to způsobilo problémy Lancovi i Fernandovi,“ dodal Krack.