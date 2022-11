Aston Martin vyhraje, říká De la Rosa. Jen je otázkou, kdy se tak stane

U Astonu Martin působí hned dva Španělé. Kromě Fernanda Alonsa, který bude za tým závodit, také bývalý jezdec formule 1 Pedro de la Rosa, který se nedávno stal ambasadorem.

Fernando Alonso přechází z Alpine (letos skončil na čtvrtém místě) do Astonu Martin (letos sedmý). Podle De la Rosy je to ale správná volba.

„Vždy je třeba zvolit nejlepší dostupnou možnost a tou je v tuto chvíli bezpochyby Aston Martin,“ uvedl De la Rosa pro deník Diario As.

„Ne kvůli současnému výkonu, který je zřejmý. Fernando a já v týmu vidíme jejich ambice, změny, nástroje, nový aerodynamický tunel, nový simulátor, novou továrnu. Je to velmi povzbudivé.“

„Nevíme, jak dlouho bude trvat, než to přinese ovoce. Tohle není fotbalový tým, který podepíše čtyři hvězdy a má z velké části hotovo.“

„Mám velkou naději a nemyslím si, že jsem od přírody optimista, jsem docela objektivní člověk. Nevím, jak moc se zlepšíme a jestli to bude Fernandovi stačit. Co vím, je to, že Aston Martin vyhraje, o tom nepochybuji, ale nevím kdy. Bude to dost předtím, než bude chtít Fernando odejít do důchodu?“

„Je mu 41 let, ale je otázkou, jak dlouho bude pokračovat. To, že Alpine mýlil, neznamená, že Fernando stárne nebo že jeho výkonnost klesá. Fernandův výkon na trati je brutální.“