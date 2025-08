Aston Martin vstoupí do letní přestávky naladěn nejlepším výsledkem sezóny

44letý Alonso, který kvůli bolestem zad vynechal první páteční trénink, zaznamenal pátým místem svůj jasně nejlepší výsledek v letošní sezóně. Jeho dosavadním maximem byla sedmá místa v Kanadě a Rakousku.

Španělský mistr světa F1 z let 2005 a 2006 se také bodově probudil po náročném začátku sezóny, kdy až do devátého závodu sezóny v Barceloně čekal na první body. Nyní ale bodoval v pátém z posledních šesti víkendů.

„Náš nejlepší víkend sezóny. Skvěle zvládnutý závod a nejlepší způsob, jak začít letní přestávku. Dnešní závod nám vyšel podle plánu a o tomto víkendu jsme z vozu dostali maximální výkonnost,“ řekl Alonso.

„Všichni v týmu odvedli dobrou práci a jsme rádi, že jsme získali 16 bodů. Výkonnost, kterou jsme tu předvedli, byla příjemným překvapením, musíme ale zanalyzovat všechno ze Spa a z Budapešti, abychom lépe pochopili, proč jsme tady v Maďarsku byli mnohem rychlejší. Nyní si užiju krátkou přestávku a těším se, až budeme znovu závodit na Zandvoortu.“

Stroll sedmý

Šesti body za sedmé místo přispěl do pokladny týmu Lance Stroll.

„Pro tým to byl skvělý den a solidní víkend od začátku do konce. Jít do letní přestávky s 16 body je pro nás velkou vzpruhou. Z tohoto víkendu se ale máme co učit, protože zcela nerozumíme tomu, proč jsme tu byli mnohem konkurenceschopnější,“ řekl Stroll.

„Potřebujeme být v této pozici s vozem na více tratích, protože v konečném důsledku chceme být na této úrovni konkurenceschopnosti častěji. Uvidíme, jak se nám bude dařit po letní přestávce na Zandvoortu, protože to je úplně jiný typ trati.“

