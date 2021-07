Aston Martin v televizi nevyniká. Změnu zvažuje, návrat k růžové to ale nebude

Z Racing Pointu se letos stal Aston Martin. Tým přešel na tradiční zelenou, která ale v televizi příliš nevyniká. Vozy Astonu Martin občas vypadají jako černé mercedesy.

Generální ředitel bývalého titulárního sponzora BWT Andreas Weissenbacher vyzval, aby se tým vrátil k růžové. Připomeňme, že BWT u týmu zůstal, ale na voze je viditelný jen v náznacích.

„Šéf Aston Martinu Lawrence Stroll chápe, že mé srdce krvácí,“ řekl Weissenbacher pro Speedweek. Pokud by byl vůz růžový, byl by podle Weissenbachera spokojenější i dnešní titulární sponzor Cognizant, protože by byl více vidět.

„Z obchodního hlediska to bylo špatně. Z historického hlediska je britská závodní zelená pro mnohé jistě pochopitelná, pro mě ne. Aston Martin v televizi nevyniká.“

„Myslím, že zelená barva nám sluší, to je jisté,“ řekl šéf Astonu Martin Otmar Szafnauer, kterého cituje Motorsport.com. „Myslím, že na slunci a při přímém pohledu je to úžasná barva.“

„Ale myslím si, že bychom se měli zaměřit na to, aby v televizi trochu více vynikla, ale současně bychom neměli přijít o tu zelenou, kterou vidíte venku.“

„Nevím, jestli to dokážeme, ale je to jedna z věcí, kterou se snažíme udělat, abychom se ujistili, že se v televizi odliší od některých jiných tmavších vozů.“

Podle Szafnauera ale vůz zůstane zelený, protože zelená k Astonu Martin patří. „Ferrari je červené. Aston Martin je zelený,“ dodal šéf týmu.