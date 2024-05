Aston Martin v Monaku zaznamenal první letošní nulu. Je to zklamání, uznal Alonso

Zatímco před rokem Fernando Alonso bojoval v Monaku o vítězství a nakonec dojel druhý, letos prožil o poznání méně úspěšný závod.

Po startu mimo elitní desítku bylo jasné, že to nebude mít Španěl v ulicích monackého knížectví snadné, co se zisku bodů týká. Tento předpoklad se nakonec potvrdil, když dvojnásobný mistr světa F1 z let 2005 a 2006 dojel v Monte Carlu tentokrát na jedenáctém místě.

„Na začátku závodu jsme měli trochu smůlu. Pro start jsme totiž zvolili tvrdé pneumatiky s cílem natáhnout první stint. Při červené vlajce všichni měnili pneumatiky, takže jsme udělali totéž. Museli jsme však nasadit střeně tvrdé pneumatiky a jet až do konce, což bylo doslova úmorné,“ nechal se slyšet rodák z Ovieda.

„Z víkendu jsme zklamání. Do Kanady (kde se pojede příští závod, pozn. red.) se musíme zlepšit,“ vyzval Alonso.

Ještě horší výsledek než Alonso zaznamenal v Monaku jeho týmový kolega Lance Stroll, jemuž nevyšla sázka na přezutí na tvrdé pneumatiky ve druhé polovině závodu. Kanaďana navíc později přibrzdil i defekt levé zadní pneumatiky, takže se nakonec musel smířit s až 14. místem.

„K tomu, abyste zde předjeli, musíte mít o dost rychlejší tempo než soupeř, takže jsme se strategií dělali vše, co jsme mohli. Měl jsem určitou ztrátu na Pierra (Gaslyho), takže jsme zastavili pro tvrdou směs pneumatik, abychom ho mohli stíhat ve druhé polovině závodu. Nakonec to ale nevyšlo a bod jsme nezískali. Neměli jsme zrovna jednoduchý víkend. Musíme proto najít nějakou rychlost,“ poznamenal Stroll.