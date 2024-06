Aston Martin údajně usiluje o získání technického šéfa Ferrari

Zamíří technický šéf Ferrari Enrico Cardile do Astonu Martin? Podle informací Autosportu byl již Ital stájí ze Silverstone osloven.

Ačkoliv Aston Martin nemá zdaleka takovou formu jako před rokem, kdy s přispěním Fernanda Alonsa bojoval pravidelně o pódiová umístění, ambice stáji Lawrence Strolla ani nadálé nechybí.

Potvrzují to i nové informace britského Autosportu, podle jehož zdrojů usiluje o získání Enrica Cardileho, jenž v současné době pracuje pro Ferrari v roli technického ředitele.

Cardile, jenž je primárně expertem na aerodynamiku, má velký podíl na současném voze Ferrari s označením SF-24, které je letos zatím velmi konkurenceschopné a dokonce ovládlo i poslední velkou cenu v Monaku.

Aston Martin může mít o italského inženýra zájem i v kontextu toho, že poslední spekulace hovoří o tom, že zanedlouho bývalý šéfkonstruktér Red Bullu Adrian Newey pravděpodobněji zamíří spíše do Ferrari než do stáje ze Silverstone, přičemž Cardile by v tomto myslu mohl být dobrou alternativou pro posílení technického oddělení.