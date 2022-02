Aston Martin testuje vůz v Silverstonu. Jaké jméno dostane od Vettela?

Aston Martin to má na okruh v Silverstonu ze své továrny opravdu blízko. Už den po prezentaci tak mohl vyjet na trať. Podle pravidel může vůz odjet maximálně 100 km, což v Silverstonu představuje asi 16 kol. Tým musí nasadit speciální pneumatiky Pirelli pro dané účely.

Sebastian Vettel dává vozům jméno. Vloni to byla Honey Ryder podle Bond girl. Spojení Astonu a Jamese Bonda asi není potřeba rozvádět. Jak tomu bude letos? Musíme si ještě počkat.

Sebastian Vettel přiznal, že nad jménem zatím nepřemýšlel. „Ale už se mě dnes ptali tolikrát, že začínám vymýšlet pár jmen,“ řekl Vettel.

„Ale nerozhodl jsem se a většinou to nedělám sám. Dělám to společně s mechaniky. Vloni jsme přišli s Honey Rider, protože to byl první Aston Martin, pro mě první, první Bond girl. Nevím. Nemusí to být nutně Bond girl, ale jsem si jistý, že něco vymyslíme.“