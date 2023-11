Aston Martin si druhou řadu vyseděl. Na konci boxové uličky byli oba jezdci jako první

V kvalifikaci je to vždy o souboji o desetiny, setiny a někdy i tisíciny sekundy. Někdy ale stačí jen... sedět.

Počasí se v průběhu poslední části kvalifikace výrazně zhoršilo, takže kvalifikace byla ukončena předčasně. Ještě předtím ale jezdci stihli zajet jedno měřené kolo na měkkých pneumatikách.

Carlos Sainz si postěžoval, že pořadí v podstatě odpovídalo tomu, jak jezdci vyjeli na trať. Do jisté míry je to pravda. Pokud se podíváme na pořadí na trati a srovnáme ho s výsledky, pak to platí především na konci první desítky, kde pořadí odpovídá od šestého Sainze. Poslední skončili Pérez a Piastri. Jezdec McLarenu ale vyletěl z tratě a Péreze ovlivnily žluté vlajky.

Kromě toho tady ale máme i vítěze v podobě Astonu Martin. V posledních (mnoha) závodech se jim nedařilo. Alonso byl až do Kataru jediným jezdcem, který letos pokaždé postoupil do Q3. V posledních kvalifikacích se to ale nedařilo ani jemu.

Před víkendem v Brazílii Aston provedl změny, vrátil se ke starším dílům a celkově to namixoval tak, jak si myslí, že to bude nejlepší. Sobotní program ukáže, jak na tom reálně je.

Astonu nelze upřít, že na tom na Interlagosu nebyl v průběhu kvalifikace úplně špatně. Dostal oba vozy do Q3, což byl základ úspěchu. V první části byli jezdci na šestém a sedmé místě, v Q2 na čtvrtém a desátém. Ale rozdíly byly velmi, velmi malé. Čtvrtý Alonso ztratil 0,216 s na nejrychlejšího Norrise a „až“ desátý Stroll ztratil jen 0,138 sekundy na čtvrtého Alonsa.

Ve třetí části ale astony překvapily, když obsadily druhou řadu. V tomto případě to dobře popsal Lance Stroll. Měli u Astonu štěstí? Možná ano, ale šli mu naproti.

Fernando Alonso zaparkoval svůj vůz na konci boxové uličky a čekal. Hned za ním byl Lance Stroll. Oba parkovali na konci boxové uličky více než 2 minuty a 20 sekund. Byl to docela riskantní manévr. Když odmyslíme, že vůz F1 toho umí mnoho, ale nemá rád dlouhé stání, tak šlo především o teploty pneumatik. Mechanici je sice předehřívají, ale po tak dlouhé době musely teploty spadnout dolů. Interlagos je krátký okruh, takže není moc čas pneumatiky zahřát. Jeho profil to ale umožňuje.

Nutno říct, že jezdci Astonu Martin nestáli na konci boxů sami. Další jezdci zastavili na konci boxové uličky hned za nimi a stáli tam jen o pár sekund nebo menších desítek sekund kratší dobu. Jezdci Astonu ale byli první, což se ukázalo jako velmi důležité. Navíc pak měli na trati nejvíce prostoru.