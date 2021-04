Aston Martin si chce s FIA promluvit o změnách letošních pravidel

Největší letošní změny pravidel najdeme v oblasti zadní části podlahy. Pravidla měla týmům odebrat desetinu přítlaku kvůli pneumatikám, které zůstávají více méně stejné už třetí sezónu.

Jak se však ukazuje, nová pravidla dopadla více na vozy s menším sklonem, což jsou Mercedes a Aston Martin.

U Astonu nejsou touto změnou zrovna nadšení. Vadí jim to, že Pirelli nakonec pneumatiky přece jen trochu upravilo, takže změny na vozech nemusely být také velké. Navíc prsty ve změnách měla zřejmě i Liberty Media prostřednictvím svého aerodynamického oddělení.

„Myslím, že správná věc je vést diskuse s FIA a zjistit přesně, co se stalo a proč,“ řekl Szafnauer pro Sky Sports.

„Pak se podíváme, jestli je možné něco udělat, aby to bylo spravedlivější. Jako tým musíme tvrdě pracovat, abychom se pokusili získat zpět vše, co je v našich silách, ale zároveň bychom měli vést tyto diskuse s FIA, abychom zjistili, zda je možné něco udělat, aby to bylo trochu spravedlivější.“

Podle Christiana Hornera je nesmysl dělat závěry po jednom závodě, který navíc vyhrál Mercedes – tedy vůz s nižším sklonem.

„Vypadali tam z hlediska výkonu působivě a zatím jsme jezdili pouze na jednom okruhu,“ řekl Horner.

Podle šéfa Red Bullu navíc existují přesně dané mechanismy změn pravidel a ty, o kterých je řeč, musely být schváleny jednomyslně.

„Když před několika lety došlo ke změně předního křídla, opravdu nás to zasáhlo. Hlasovali jsme proti, ale pak to prostě musíte akceptovat.“

„Zdá se tedy trochu naivní myslet si, že se pravidla změní po pouhém jediném závodě a poté, co byly plně dodrženy procesy.“

„Taková je hra. V minulosti to byly foukané difuzory, dvojité difuzory, flexibilní křídla, neflexibilní křídla, F-šachty. Tohle všechno je součástí formule 1. Pravidla se mění a vyvíjejí a vy s tím musíte žít. Formule 1 je už taková.“