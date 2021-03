Aston Martin se při vývoji zaměřil zejména na zadní část vozu

Ve snaze ušetřit během současné pandemie koronaviru finanční prostředky se týmy F1 dohodly, že letošní vozy budou z velké části vycházet z loňských modelů. Každý tým přitom dostal dva žetony pro vývoj jedné nebo dvou oblastí pro rok 2021.

Větší položky jako celé šasi nebo vnitřní uspořádání zavěšení zadních kol mají cenu dvou žetonů, zatímco menší součástky by týmy vyšly jen na jeden žeton.

Pro zákaznické týmy, mezi které patří také tým Aston Martin (do loňské sezóny působící pod názvem Racing Point, pozn. redakce), které nakupují rok staré komponenty, však platí výjimka. Týmy, které v loňském roce využívaly na svých vozech určité díly z roku 2019, mohou letos použít specifikace pro rok 2020 bez ztráty žetonů.

Využití loňského zadního zavěšení Mercedesu potvrdil také technický ředitel Astonu Martin Andrew Green.

„Nechci zacházet do detailů. Hlavním pohonem ve výkonnosti je ale aerodynamika, takže je samozřejmě velká snaha pracovat na aerodynamice. Změna pravidel, která proběhla koncem loňského roku, měla velký dopad na aerodynamickou výkonnost a my věnovali zimu snaze eliminovat ztráty vyplývající ze změn pravidel. Na to jsme se velmi zaměřovali,“ řekl Green.

„Zadní části vozu jsme vyměnili a nasadili zavěšení z roku 2020, které nám dodal Mercedes. To bylo v plánu.“

Ačkoliv změny pravidel pro letošní sezónu jsou malé, mají za cíl zbavit monopost F1 části přítlaku v jeho zadní části.

„Pro loňské zavěšení a převodovku jsme se rozhodli už před změnou pravidel. Byla tam ale obava, že to možná půjde špatným směrem. Brzy se však ukázalo, že to nebude problém. Horší byla pozdní změna aerodynamických předpisů. Na to jsme museli rychleji reagovat.“

Green očekává, že díky využití aerodynamického balíčku převzatého od Mercedesu se Aston Martin posune pořadím vpřed.

„Původní směr, který byl určen před téměř dvěma lety, se nyní zdá být daleko za námi. Od té doby jsme se toho neuvěřitelně mnoho naučili. Pro skupinu to byla výzva, myslím ale, že jsme odvedli spoustu dobré práce. Minulý rok jsme ale také udělali nějaké chyby, ze kterých jsme se poučili.“