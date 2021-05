Aston Martin se podle Strolla letos postupně zlepšuje, ačkoliv se věnuje i přípravám na příští rok

Po náročném vstupu do sezóny ukázal bývalý tým Racing Point v Monaku zlepšení, když Sebastian Vettel pátým místem dosáhl svého nejlepšího výsledku a k bodům přispěl osmým místem také Strollův syn Lance.

Tým v loňské sezóně Poháru konstruktérů obsadil čtvrté místo, v úvodních závodech letošního ročníku se však nedokázal přizpůsobit novým pravidlům v oblasti aerodynamiky. Na svůj vůz však postupně nasazuje vylepšení, pro Monako tým přivezl upravenou podlahu.

Díky tomu, že letos poprvé bodovali oba piloti týmu, si Aston Martin polepšil také v Poháru konstruktérů, kde se posunul ze sedmé na pátou pozici.

„Bylo to velmi zasloužené. Skvělý víkend pro oba vozy. Měli jsme rychlost, dobrou strategii,“ pochvaluje si Lawrence Stroll pro Motorsport.com.

„Měli jsme obtížný vstup do sezóny, špatně jsme se vypořádali se změnou pravidel v podlaze vozu, což opravdu uškodilo vozům s nízkým podélným sklonem.

„Snažíme se dostat zpět a nevzdáváme se. Neustále na vůz přinášíme nové díly a snažíme se vrátit tam, kde bychom měli být. Nemyslím, že se můžeme dostat na výkonnost z loňského roku, protože pak bychom se museli přestat soustředit na vůz pro rok 2022. Je to skvěle vyvážené, budeme bojovat až do konce.“

Horší výsledky na začátku letošní sezóny však podle Strolla neměly negativní vliv na přejmenovaný tým Aston Martin.

„Nemyslím, že to ubralo z toho nadšení spojeného s přebarvením týmu. To bylo fenomenální. Viděli jsme to přes zapojení fanoušků,“ říká Stroll.

„Je ale zklamání, když tvrdě pracujete a vozy jsou z pohledu homologace zmrazené, pak ale přijde první závod a vy zjistíte, že až tak zmrazené nebyly. A znovu kvůli tomu, co si všichni uvědomují, tedy zmenšení podlahy, to skutečně uškodilo vozům s nižším sklonem. Je to velmi frustrující.“