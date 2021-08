Aston Martin se odvolal proti diskvalifikaci Vettela. Žádá také o přezkoumání rozhodnutí

Sebastian Vettel byl diskvalifikován poté, co se v jeho voze po závodě našlo jen 300 mililitrů paliva. Podle pravidel je nutné, aby po kvalifikaci i závodě byl v nádrži nejméně litr paliva pro odebrání vzorků. Sportovní komisaři proto Vettela diskvalifikovali.

Aston Martin však věří, že ve voze bylo 1,74 litru paliva. Tým porovnal množství paliva, které do vozu natankoval s tím, co Vettel v průběhu grand prix spotřeboval. Druhý údaj dodal průtokoměr, který hlídá průtok a spotřebu paliva.

„Neexistoval a neexistuje žádný náznak toho, že by Vettelův vůz týmu Aston Martin Cognizant měl z údajného porušení předpisů výkonnostní výhodu, nebo že by to bylo úmyslné,“ uvedl tým.

Aston Martin v dnešním prohlášení opět zmínil skutečnost, že ve voze mělo být 1,74 litru paliva.

Dva procesy

Kromě toho, že se odvolává, také podal žádost o přezkoumání trestu, což by bylo jednodušší řízení. K přezkoumání stačí opětovné setkání stewardů, ale tým do něj musí dodat nové skutečnosti. Aston Martin tvrdí, že tyto nové skutečnosti, které neměli stewardi v neděli večer k dispozici, má. Podrobnosti však neuvedl.

Odvolání je pak složitější proces. FIA bude muset svolat odvolací soud.