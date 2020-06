Aston Martin se neohlíží po velkých jménech

Po oznámení odchodu Sebastiana Vettela z Ferrari po letošní sezóně byl Racing Point/Aston Martin skloňován jako tým, kam by Vettel mohl zamířit. Sám tým to však popřel, jelikož Sergio Pérez má jisté místo do konce roku 2022. Pro příští sezónu má podepsáno také Lance Stroll.

„Rozhodně to bylo pár zajímavých týdnů na jezdeckém trhu včetně několika přestupů, které zaplnily titulní strany. Jsem si jistý, že to bavilo fanoušky a zaměstnávalo média. Naše titulky se ale budou týkat spíše jména nad vstupem do naší továrny než jezdců v kokpitu,“ řekl Szafnauer v týmovém rozhovoru

Szafnauer také řekl, že jeho tým je spokojen se zavedením a postupným snižováním rozpočtového stropu ve formuli 1. Pro rok 2021 bude rozpočtový strop 145 milionů dolarů a do roku 2023 se sníží na 135 milionů dolarů.

„Věřím, že rozhodnutí, které jsme mezi týmy, F1 a FIA (Mezinárodní automobilovou federací) dosáhli, je nezbytné k tomu, aby byl sport finančně udržitelnější. Navíc se tak stane v časovém rozmezí, které je pro každého dosažitelné. Nakonec, je zájmem nás všech udržet tady všechny týmy a fanouškům předvádět skvělé závody,“ řekl Szafnauer.

„Vždy jsme si užívali tu pověst smolařů a během naší cesty jsme si vytvořili fantastické vzpomínky. Nyní se ale díváme do budoucnosti a budujeme nové dědictví hodné jména Aston Martin. Tato nová finanční pravidla dávají každému týmu stejnou šanci dosáhnout svého potenciálu, což může být pro sport jen pozitivní.“

Foto: Getty Images / Charles Coates