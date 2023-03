Aston Martin představil nový medical car

Automobilka Aston Martin představila nový medical car pro závody F1. Vychází z modelu DBX707.

Od roku 1996 dlouhá léta platilo, že výhradním dodavatelem hlavních podpůrných vozidel pro závody F1, za které jsou považovány tzv. safety car a medical car, je automobilka Mercedes.

To se však předloni změnilo a od té doby se v této roli s německou automobilkou střídá i Aston Martin.

Po dvou letech se nyní britská automobilka rozhodla modernizovat svůj medical car, když dosavadní model DBX vystřídal jeho nástupce DBX707, jehož civilní verze je nejrychlejším SUV světa.

Zatímco safety car má za úkol neutralizovat závod a vést startovní pole, když je to potřeba, úkolem medical caru je dopravit posádku se zdravotníky co nejrychleji na místo nehody. Medical car rovněž můžeme vidět na začátku každého závodu, kdy pro jistotu následuje závodníky pro případ, že by byl ihned po startu nutný zdravotnický zásah.

Na poměry SUV se DBX707, za jehož volant bude opět usedat Alan van der Merwe, může chlubit mimořádnými parametry. Má výkon 707 koní, disponuje točivým momentem 900 Nm a stovku zvládne za 3,1 sekundy.

Pro účely zdravotníků je vůz vybaven hasicími přístroji a nechybí ani zdravotnické vybavení vč. defibrilátoru.

„DBX707 je perfektním vozem pro důležitou roli oficiálního lékařského vozu formule 1. Poskytuje výkon, flexibilitu a prostor potřebný pro sportovní činovníky a lékaře,“ uvedl Roberto Fedeli, technický šéf automobilky Aston Martin.