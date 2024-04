Aston Martin potvrdil, že Alonso zůstane u týmu i po této sezóně

Here to stay. Aston Martin dnes potvrdil, že Alonso zůstává u týmu. Spekulovalo se, že by mohl odejít k Red Bullu či Mercedesu. A obráceně se také spekulovalo o tom, že by ho mohl nahradit Carlos Sainz. Jezdecká sestava Astonu Martin se ale v příštím roce nezmění.

Alonso zůstane u týmu ze Silverstonu nejméně do konce roku 2026 – takže s ním zažije i vstup do nové éry. V roce 2026 přijdou nové pohonné jednotky, nové vozy a pro Aston Martin ještě jedna zásadní změna – přechod na Hondu. Alonso tak bude opět jezdit s motorem Honda.

„Zajištění Fernandovy dlouhodobé budoucnosti u Aston Martin Aramco je fantastická zpráva,“ řekl šéf týmu Mike Krack.

„Za posledních 18 měsíců jsme si vybudovali silný pracovní vztah a sdílíme stejné odhodlání dosáhnout s tímto projektem úspěchu.“

Fernando ukázal, že nám věří, a my věříme jemu.

„V posledních měsících jsme spolu neustále komunikovali a Fernando dodržel své slovo: když se rozhodl, že chce pokračovat v závodění, nejdříve se obrátil na nás. Fernando ukázal, že nám věří, a my věříme jemu.“

„Fernando je hladový po úspěchu, jezdí lépe než kdykoli předtím, je fit jako nikdy předtím a je zcela oddaný tomu, aby se Aston Martin Aramco stal konkurenceschopnou silou.“

„Tato víceletá dohoda s Fernandem nás zavede do roku 2026, kdy zahájíme spolupráci s tovární pohonnou jednotkou Honda. Těšíme se, že společně vytvoříme další neuvěřitelné vzpomínky a dosáhneme dalších úspěchů."