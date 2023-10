Aston Martin potvrdil vstup do WEC s hypervozem Valkyrie!

Další fantastická zpráva pro fanoušky 24 hodin Le Mans a vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC. Projekt, který byl původně poslán k ledu, se nakonec dočká svého naplnění. Aston Martin v roce 2025 vstoupí do nejvyšší třídy Le Mans Hypercar se speciálem Valkyrie.

V sezoně 2021, tedy na úsvitu nové éry hypervozů, to měl být první vážný soupeř pro dvě Toyoty GR010 Hybrid. Jenomže rychlý sled událostí tehdy vedl pro mnoho fanoušků ke smutnému konci. Významnou investicí do automobilky Aston Martin kanadský podnikatel Lawrence Stroll změnil plány závodního oddělení britské značky, vše se začalo primárně orientovat na formuli 1 a ve třídě LMGTE – PRO seriálu WEC dokonce skončilo působení tovární stáje Aston Martin Racing s vozy Vantage GTE.

Nyní je ale vše jinak. Aston Martin dotáhl do konce vývoj základní verze hypervozu Valkyrie pro zámožné zákazníky a sběratele a tento na první pohled úchvatný vůz se nakonec dočká i své závodní verze. „Valkýru“ od Astonu uvidíme v roce 2025 ve vytrvalostním MS WEC a tím pádem též v Le Mans. Pro Aston Martin, který na La Sarthe zvítězil jedinkrát v roce 1959, to bude první start v nejvyšší třídě v nejslavnější čtyřiadvacetihodinovce světa od ročníku 2011.

O chod továrního programu se bude starat tým Heart of Racing, který v současnosti závodí s vozy Aston Martin Vantage GT3 v zámořském seriálu IMSA WeatherTech SportsCar Championship a s jediným Vantagem GTE ve WEC. Díky plánům stáje se speciál Valkyrie stane v sezoně 2025 prvním čistokrevným hypervozem, který bude pod hlavičkou IMSA závodit proti zámořským prototypům LMDh. Konkrétní plány hovoří o tom, že Heart of Racing nasadí po jedné Valkyrii do FIA WEC i IMSA WSC a oba vozy by se mohly „potkat“ v červnu 2025 v Le Mans.

„Výkon máme v krvi při čemkoliv, čemu se v Aston Martinu zrovna věnujeme. Motorsport je totálním vyjádřením honu za dokonalostí,“ rozpovídal se v oficiálním vyjádření výkonný ředitel Aston Martin Lagonda Lawrence Stroll.

„V Le Mans jsme závodili už od raných dob tohoto závodu. Během těchto úžasných dobrodružství jsme dosáhli na triumf v absolutním pořadí v roce 1959 a za celých těch 95 let na dalších 19 vítězství v rámci tříd.“

„Nyní se vracíme na scénu, kde chceme navázat na naše triumfy a začít psát novou historii závodního prototypu, který jen inspirován nejrychlejším produkčním vozem, jaký kdy Aston Martin postavil,“ dodal Stroll.

Automobilový průmysl prochází postupnou elektrifikací, nicméně díky Valkyrii od Astonu se za necelé dva roky v Le Mans dočkáme atmosférického dvanáctiválce, na jehož vývoji se podílel legendární Cosworth. Na vývoji samotného vozu poté pracoval i geniální inženýr Red Bullu Adrian Newey a během testování usedl za volant třeba dlouholetý tovární pilot Aston Martin Racing Darren Turner.

Aston Martin se díky Valkyrii opět dočká šance na celkový triumf v Le Mans. Nejblíže byl zatím zopakování úspěchu z konce padesátých let minulého století v roce 2009. Tehdy dovezli do cíle na čtvrtém místě slavný speciál Lola-Aston Martin B09/60 s „bondovským“ číslem 007 na kapotě Tomáš Enge, Jan Charouz a Stefan Mücke.