Aston Martin nevylučuje, že si bude sám vyrábět pohonné jednotky

Do F1 zřejmě vstoupí některá ze značek VW. Red Bull si buduje infrastrukturu, aby si mohl vyrábět pohonné jednotky sám. Podobnou cestu zvažuje také Aston Martin.

„Myslím, že pokud jde o naše další ambice, rozhodně se budeme zabývat dodávkami pohonných jednotek v dlouhodobém horizontu,“ řekl technický šéf týmu Andy Green, kterého cituje web RaceFans.

„Pro rok 2026 je navrhována nová regulace pohonných jednotek a myslím, že bychom se jako tým rádi zapojili.“

Tým podepsal smlouvu s petrochemickou společností Aramco jako novým titulárním sponzorem (jedním ze dvou). Green naznačil, že by mohla týmu pomoci s vývojem vlastního motoru.

„Aramco máme nyní zapojené jako sponzora a myslím, že rozhovory budou pokračovat i v dalších letech, uvidíme. Jsem si jistý, že se tím budeme zabývat velmi podrobně a pochopíme, zda je pro nás přínosné se tímto směrem vydat.“

Pokud by si Aston Martin chtěl vyrábět pohonné jednotky sám, musel by už velmi brzy začít budovat infrastrukturu, jako to dělá Red Bull.

Letos a v dalších letech ale bude používat motory Mercedes. „Pohonná jednotka má oproti roku 2021 opravdu minimální změny,“ řekl Green. „Je to pravděpodobně jediná oblast vozu, která prošla od roku 2021 do roku 2022 nejmenšími změnami.“

„Pohonná jednotka byla vyvinuta tak, aby přijímala palivo E10 pro rok 2022, takže musela být překalibrována a paliva znovu smíchána. Ale to není významná změna. Je to společná pohonná jednotka pro všechny týmy (Mercedesu). Vyrábí se jen jedna pohonná jednotka pro všechny, takže si nemyslím, že by to pro ně byl velký problém.“