Aston Martin: Nemít vlastní motor a být zákaznickým týmem nás neomezuje

I když lze Aston Martin považovat za tovární tým, vlastní motory si nevyrábí a musí se spoléhat na dodávky od Mercedesu.

Tým podnikatele Lawrence Strolla má do budoucna jen ty nejvyšší cíle. Ambice tým ze Silverstone potvrzuje i výstavbou nové továrny či angažováním dvojnásobného mistra světa Fernanda Alonsa, který od příští sezony nahradí Sebastiana Vettela.

Pokud se však jednoho dne Aston Martin skutečně zapojí do hry o titul, bude jednou z jeho překážek i Mercedes, který je zároveň i jeho dodavatelem pohonných jednotek.

Technický šéf Astonu Dan Fallows to ale jako problém nevidí.

„Nemám pocit, že by to tak bylo,“ odpověděl Autosportu na dotaz, zda je to handicap. „Rozhodně nemám pocit, že by pro nás motory od Mercedesu byly nějakou nevýhodou.“

„Myslím, že prokázaly svou spolehlivost, výkon je tam, kde má být. Opravdu si nemyslím, že by to byl v moderní F1 nějaký problém,“ je přesvědčen Fallows.

Aston Martin přitom od konkurence neodebírá pouze pohonné jednotky. Od Mercedesu si kupuje prakticky kompletní část zadní části monopostu, což zahrnuje i převodovku a určité komponenty zavěšení.

Fallows nevylučuje, že by se tato praxe mohla do budoucna změnit.

„Myslím, že jsme v tomto směru dost otevření. Pokud bychom si však měli tyto věci dělat sami, jsme si vědomi toho, že je musíme být schopni dělat přinejmenším stejně dobře, ne-li lépe než oni,“ uzavřel Fallows.