Aston Martin nebodoval ani v Rakousku. Musíme se zlepšit, uznává Alonso

Podruhé v řadě nedokázal Aston Martin ve velké ceně F1 získat body. Po „nule“ v Barceloně zaznamenala britská stáj podobný výsledek i v rakouském Spielbergu.

„V prvním kole závodu jsem se dostal do kontaktu, ale podařilo se mi vyhnout poškození. Od té chvíle byl můj závod hlavně o práci s pneumatikami a o tom, aby nám zafungovala strategie dvou zastávek. Podařilo se mi několik předjetí, ale chybělo nám tempo, které by výrazněji ovlivnilo naše umístění v cíli,“ hodnotil GP Rakouska v cíli třináctý Lance Stroll.

„Byl to těžký víkend, jsme nyní v sérii závodů, které našemu autu nevyhovují, takže nás čeká spousta práce,“ dodal Kanaďan.

Ještě o pět míst hůře než Stroll dojel na Red Bull Ringu Fernando Alonso, kterého přibrzdila i penalizace za kolizi s Kuan-jü Čouem.

„Byl to pro nás náročný den, přesně tak, jak jsme očekávali. Neměli jsme tempo, takže jsme zkoušeli různé strategie. Pak jsem měl kontakt s Čouem poté, co se mi ve třetí zatáčce zablokovala kola... Penalizace náš výsledek příliš nezměnila, protože jsme už byli mimo bodované pozice. Příště nás čeká domácí závod v Silverstone a tým dělá vše pro to, aby situaci zlepšil,“ nechal se slyšet zkušený Španěl.