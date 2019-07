Aston Martin na Silverstonu představil „valkýru“, se kterou chce dobýt Le Mans

Supersport Aston Martin Valkyrie představil fanouškům na tribunách kolem okruhu Silverstone vývojový jezdec britské značky Chris Goodwin. Nový vůz má pod kapotou dvanáctiválcový motor o objemu 6.5 litru, který nabízí výkon 1160 koňských sil.

Celkem bylo vyrobeno 150 kusů, přičemž každý z nich už zná svého kupce.

Aston Martin vyvinul model Valkyrie ve spolupráci s Red Bull Advanced Technologies, díky čemuž je pod tímto vozem podepsaný také slovutný inženýr rakouské stáje formule 1 Adrian Newey.

„Bylo pro mě emotivní vidět Aston Martin Valkyrie poprvé na trati pět let od chvíle, kdy jsem začal s prvními skicami. Všichni v týmu se velmi snažili o to, aby se vůz na trati představil právě dnes v domově britského motorsportu, i proto je to tudíž speciální moment,“ řek Newey pro oficiální web značky Aston Martin.

Aston Martin Valkyrie poslouží britské značce jako designový a technologický základ pro nový závodní vůz, který v sezóně 2020/2021 vstoupí do nové nejvyšší třídy světového vytrvalostního šampionátu FIA WEC. V roce 2021 díky tomu bude Valkyrie debutovat v Le Mans.

Je velmi pravděpodobné, že se o nový závodní program britského výrobce sportovních vozů bude starat švýcarská stáj R-Motorsport. Ta v současnosti zajišťuje závodní programy vozů Aston Martin v Blancpain GT a v DTM.

Jedním z pilotů programu AMR pro WEC by se mohl stát Paul di Resta, který nyní Aston Martin reprezentuje v DTM. Skotský pilot ve svém nedávném vyjádření pro motorsport.com o tuto pozici vyjádřil zájem.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon