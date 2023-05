Aston Martin může získat tituly ještě před tím, než přejde na motory Honda, říká Alonso

Fernando Alonso kvituje rozhodnutí Astonu Martin spojit své síly s Hondou. Podle Španěla však může britský tým bojovat o tituly ještě před zahájením této spolupráce.

Ve středu Honda oznámila, že bude od roku 2026 novým dodavatelem pohonných jednotek pro tým Aston Martin.

K zásadní novince se během mediálního dne před Velkou cenou Monaka vyjádřil také Fernando Alonso, současný jezdecký lídr stáje ze Silverstone.

Španěl, navzdory svým špatným zkušenostem s Hondou ze svého angažmá v McLarenu, nové partnerství přivítal, nicméně uvedl, že Aston Martin může dosáhnout na nejvyšší mety ještě před tím, než k němu dojde.

„Je vždy lepší, když můžete vyvíjet pohonnou jednotku společně s podvozkem a mít vše integrované s dostatečným předstihem. Zejména pak v roce 2026, kdy vstoupí v platnost nová pravidla (v oblasti motorů, pozn. red.),“ prohlásil Alonso, kterého citoval Autosport.

„Být továrním týmem má jen samé výhody, neznamená to ale, že do roku 2026 nebude mít Aston Martin šanci vyhrát šampionát,“ dodal rovněž dvojnásobný šampion.

Jediná možnost, jak mít vše pod kontrolou

„Pro tým je to velmi dobrá zpráva. Je to vzrušující. Myslím, že to ukazuje odhodlání Astonu Martin v budoucnu skutečně vyhrávat závody a šampionáty, být nezávislý, mít vlastní převodovky i všechno na autě. Je to pravděpodobně jediný způsob, jak si být opravdu stoprocentně jistý, že máte ve vašem autě vše pod kontrolou,“ uvedl Alonso, kterému bude na začátku sezony 2026 již 44 let.

Je proto otázkou, zda je vůbec reálné, že by se ho nové partnerství mezi Hondou a Astonem Martin mohlo týkat z pohledu jezdce.

„Nevím, co budu dělat v roce 2026. Lhal bych, kdybych řekl, že to vím už teď. Je to příliš daleko na to, abych měl nějakou představu,“ dodal.