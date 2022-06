Aston Martin má zájem s Vettelem pokračovat v dlouhodobé spolupráci

Čtyřnásobný mistr světa F1 přišel od Astonu Martin před sezónou 2021, jeho současná smlouva vyprší na konci letošního roku. Vettel s rozhodnutím o své budoucnosti nespěchá. Již dříve řekl, že rozhodnutí, zda bude nebo nebude pokračovat, padne letos v létě.

Krack minulý víkend v Kanadě zopakoval, že z pohledu týmu se nic nemění a Aston Martin má zájem pokračovat s Vettelem i v budoucnu.

„Vždy jsme jasně říkali, že pokud chce pokračovat, rádi bychom, aby zůstal dlouho, ano. Mluvíme. Máme velmi, velmi dobrý vztah a nemusíme si navzájem určovat termíny,“ řekl Krack.

„Samozřejmě v jednu chvíli, když to budeme natahovat příliš dlouho, se také začneme dostávat do potíží, a on si je toho vědom. Jsou to velmi důvěryhodné diskuse, které vedeme. Z tohoto pohledu je vše v pořádku,“ dodal.

Vettel kvůli pozitivnímu testu na covid-19 vynechal první dva závody sezóny, v Imole poprvé letos bodoval a v Ázerbájdžánu šestým místem zaznamenal své letošní maximum.

Už v dubnu se Vettel nechal slyšet, že jeho budoucnost bude záležet také na tom, jak se Aston Martin vypořádá s problémy se svým vozem AMR22, který před květnovým závodem ve Španělsku prošel modernizací.

Vettel následně bodoval v Monaku a v Baku. Pro Velkou Británii chystá tým další vylepšení svého vozu jako důkaz pro Vettela, že pracuje na zlepšení.

„Vždy jsme říkali, že chceme vylepšovat vůz, a myslím, že Barcelona byla prvním krokem. Rád bych mu ukázal další krok, a pak si můžeme promluvit.“

Na dotaz, zda cítí, jak by se Vettel nakonec mohl rozhodnout, Krack odpověděl: „Neměli byste mluvit o pocitech, můžete být zklamaní! Ne, ne, analyzovali jsme, co jsme tu udělali, tvrdě se připravujeme na Silverstone, pak uvidíme, jak na tom jsme a promluvíme si.“