Aston Martin je příkladem pro všechny, říká Alunni Bravi

Astonu Martin se ve Španělsku nedařilo, ale pokud se podíváme na celou sezónu, je britský tým určitě největším překvapením sezóny a také týmem, který zaznamenal zdaleka největší posun vpřed.

Aston Martin má po sedmi závodech na kontě 137 bodů. Vloni získal za sedm závodů jen 7 bodů a v celé sezóně 55 bodů. Posun je tedy více než zřejmý.

Formy týmu si všímá ředitel Alfy Romeo Alessandro Alunni Bravi. Jeho tým se v letošní sezóně trápí. Zatím zaznamenal jen tři umístění v první desítce, což švýcarskému týmu vyneslo pouhých osm mistrovských bodů a sedmou příčku v pořadí.

„Aston Martin je příkladem pro všechny, nejen pro nás,“ řekl Alunni Bravi pro španělský Mundo Deportivo.

„Udělali velmi významné investice do celé struktury týmu i do kvalifikovaného personálu a dokázali se správně rozhodnout na technické úrovni.“

„Je to tedy příklad k následování. A je to důležitý příklad, který dává naději našim zaměstnancům a který ukazuje, že prací, investicemi a správnými rozhodnutími se můžeme zlepšovat a v budoucnu bojovat o přední pozice.“

„Samozřejmě to vyžaduje čas, kapacity a nasazení všech, ale je to cesta, kterou chceme jako tým jít, stejně jako to udělal Aston Martin.“

Výkonný ředitel Sauberu byl sice ohromen úspěchy Astonu, ale zároveň přiznal, že vzhledem k solidnímu rodokmenu týmu není jeho pokrokem překvapen.

„Nepřekvapilo mě to. Nemělo by se zapomínat, že Aston Martin se zrodil z velmi solidního základu Force Indie a později Racing Pointu, který několik let dokazoval, že je schopen, i přes omezený rozpočet, být na čtvrtém až pátém místě v Poháru konstruktérů.“

„Už tehdy měli velmi solidní základnu a k ní přidali investice a jezdce, jako je Fernando Alonso, který je na velmi vysoké úrovni a který nyní dělá rozdíly v Monaku i dalších závodech. Je to výsledek dobrých rozhodnutí, dobrého plánu a to je to, co nyní děláme.“

„Důsledky toho se projeví až časem,“ pokračuje Alunni Bravi, který připomenul, že v roce 2017 byl tým desátý a vloni šestý.

Alfa Romeo jako sponzor na konci roku odejde. Samotný tým ale může vidět světlo na konci tunelu. V roce 2026 se z něj totiž stane Audi, což také znamená, že bude znovu továrním týmem (v minulosti byl továrním týmem BMW).

Novou továrnu nestaví

Aston Martin hodně investuje do infrastruktury. V současné době staví novou továrnu, jejíž součástí bude samozřejmě i nový simulátor a aerodynamický tunel. V Hinwilu se nová továrna nechystá.

„Ne, ale v rámci týmu existuje mnoho oddělení, do kterých bychom mohli investovat a která jsou spojena s výkonem, jako je výroba, prvky související s výzkumem v oblasti aerodynamiky, což není jen větrný tunel, ale také CFD simulace.“

„Existuje mnoho oblastí, do kterých mohly velké týmy na špičce investovat v předchozích letech. Stejné je to u Astonu Martin, McLarenu nebo i Renaultu. Rozdíl máme na úrovni infrastruktury. Důležitým krokem by mohlo být umožnit týmům mezi současností a rokem 2006 tento rozdíl v infrastruktuře snížit, a říkám snížit, protože v tuto chvíli ho nebude možné odstranit. Umožnit nám provést investice, které by toto okno zmenšily.

Se současnými jezdci je spokojený

Jak už jsme zmínili, v roce 2026 se z týmu stane Audi. Už dnes se spekuluje, kdo by za tým mohl jezdit. Objevují se jména Micka Schumachera nebo dokonce Sebastiana Vettela, kteří jsou Němci, ale třeba také Carlose Sainze.

„Se současnou dvojicí jezdců jsme spokojeni a naším cílem je poskytnout jim konkurenceschopný materiál,“ řekl Alunni Bravi. „Samozřejmě si myslím, že Carlos Sainz je v současné době jedním z nejlepších jezdců F1. Jezdí za Ferrari a myslím, že je ve Ferrari spokojený. A my musíme myslet na naše jezdce a dát mu všechny nástroje, aby odvedl dobrou práci.“

„Valtteri má mnoho zkušeností z F1 a pro nás byl a je velmi důležitým prvkem ve vývoji vozu a týmu. Kuan-jü byl loni nováčkem a v roce 2022 ukázal, že dokáže být hned velmi konkurenceschopný. Během roku rostl a letos ukázal, že udělal další krok. Máme kombinaci zkušeností a talentu a to je letos naše silná stránka a chceme týmu i nadále dodávat stabilitu. Tým se však nyní soustředí hlavně na to, aby jezdcům poskytl konkurenceschopný balíček.“