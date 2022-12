Aston Martin jako první tým oznámil datum prezentace vozu pro rok 2023

Aston Martin představí svůj vůz AMR23 dne 13. února.

Aston Martin už před Vánocemi uveřejnil datum prezentace svého vozu pro rok 2023. Vůz AMR23 představí v Silverstonu, kde má továrnu, v pondělí 13. února.

S vozem budou jezdit Lance Stroll a Fernando Alonso. Aston Martin se bude chtít zlepšit – v letošní sezóně skončil až na sedmém místě.

Můžeme očekávat, že týmy budou chtít nové vozy otestovat v rámci filmovacích dnů. V příštím roce se příliš nemění pravidla a vývoj pohonných jednotek bude do konce roku 2025 zmrazen. Na druhou stranu týmy čekají jen jedny testy a to navíc krátce před startem sezóny – proběhnou v Bahrajnu od 23. do 25. února. Prvním závodem bude Velká cena Bahrajnu 5. března.