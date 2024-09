Aston Martin jako jediný nabídl Neweymu absolutní kontrolu a odpovědnost, tvrdí Jordan

Ačkoliv tento týden ve světě F1 patří především velké ceně v Baku, jedna zásadní zpráva byla potvrzena již v úterý: nejúspěšnější konstruktér historie F1 Adrian Newey bude od března příštího roku pracovat pro Aston Martin, kam zamíří po dvou desítkách let strávených v barvách Red Bullu.

Britský inženýr, jehož odchod z rakouské stáje byl oznámen již květnu, si přitom mohl vybírat z několika nabídek. O jeho služby mělo velký zájem například i Ferrari, ale Newey dal nakonec přednost Astonu Martin, který je projektem kanadského miliardáře Lawrence Strolla.

O důvodech, proč se tak Newey rozhodl, nyní v podcastu Formula For Success promluvil jeho manažer a bývalý vlastník stáje F1 Eddie Jordan.

„Možná se ptáte, proč se rozhodl jít do Aston Martinu, když o jeho podpis stálo tolik jiných týmů? Podle mého názoru existuje několik velmi rozumných a realistických důvodů. Jedním z nich byla pozice, která znamená naprostou kontrolu a zodpovědnost. Něco podobného nikdy předtím u jiných šéfů týmů a jiných majitelů neměl,“ prohlásil Jordan.

„Nabídli mu (akcionářský, pozn. red.) podíl, pozici s plnou odpovědností a kontrolou a partnerství s Lawrencem Strollem, což je zcela zjevně velmi odlišné od toho, co zažil předtím. Také si lze představit, že je to tým, který je možná velmi podobný tomu, jaký byl Red Bull, když do něj nastoupil. Před nějakými 19 lety byl týmem z první pětky, stejně jako je nyní Aston Martin - s obrovskou vizí a s velkým zápalem majitele,“ přidal irský obchodník další argumenty, proč se Newey rozhodl upsat právě Astonu Martin.

„Pak je tu ještě několik dalších důvodů. Důležité bylo, že ještě nepracoval s Lewisem (Hamiltonem, pozn. red) a Fernandem (Alonsem). Lewis jde do Ferrari, se kterým jsme vedli dlouhé diskuse... U Astonu Martin ale Adrian cítí, že by ho mohl dostat, podobně jako dřív Red Bull, z první pětky až úplně nahoru,“ dodal Jordan.