Stewardi udělili 12 dalších penalizací. Pořadí závodu se změnilo

Ke sportovním komisařům se v průběhu závodu nedostala všechna smazaná kola. Další penalizace tak padly až po závodě.

21:35: Udělené penalizace:

Sainz: 10 sekund

Hamilton: 10 sekund

Gasly: 10 sekund

Albon: 10 sekund

Ocon: 5 sekund

Ocon: 10 sekund

Ocon: 5 sekund

Ocon: 10 sekund

Sargeant: 10 sekund

De Vries: 10 sekund

De Vries: 5 sekund

Cunoda: 5 sekund

Výsledky po penalizacích (tučně jezdci s penalizací)

V první desítce:

Sainz přišel o dvě pozice

Hamilton, Gasly si pohoršili o jednu pozici

Norris, Alonso, Russell, Stroll si polepšili o jednu pozici

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 71 25 2 Charles Leclerc Ferrari 5.155 71 18 3 Sergio Pérez Red Bull 17.188 71 15 4 Lando Norris McLaren 26.327 71 12 5 Fernando Alonso Aston Martin 30.317 71 10 6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 31.377 71 8 7 George Russell Mercedes 48.403 71 6 8 Lewis Hamilton Mercedes 49.196 71 4 9 Lance Stroll Aston Martin 59.043 71 2 10 Pierre Gasly Alpine 67.667 71 1 11 Alexander Albon Williams 79.767 71 12 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1 kolo 70 13 Logan Sargeant Williams 1 kolo 70 14 Esteban Ocon Alpine 1 kolo 70 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1 kolo 70 16 Oscar Piastri McLaren 1 kolo 70 17 Nyck de Vries AlphaTauri 1 kolo 70 18 Kevin Magnussen Haas 1 kolo 70 19 Júki Cunoda AlphaTauri 1 kolo 70 - Nico Hülkenberg Haas - 12

21:35: Počty smazaných časů dle dokumentu FIA:

Jezdec Smazané časy Esteban Ocon 10 Alexander Albon 9 Júki Cunoda 9 Pierre Gasly 7 Carlos Sainz Jr. 6 Lewis Hamilton 6 Logan Sargeant 6 Nyck de Vries 6 Kevin Magnussen 4 Sergio Pérez 3 Lando Norris 3 Lance Stroll 3 Oscar Piastri 3 Nico Hülkenberg 3 Charles Leclerc 2 Valtteri Bottas 2 Max Verstappen 1 Fernando Alonso 1 George Russell 0 Kuan-jü Čou 0

21:30: FIA vydala dokument, který obsahuje 83 smazaných časů (pdf)

21:26: Za pár okamžiků bychom se měli dočkat „několika“ penalizací.

21:10: Stále čekáme.

19:55: Protest Astonu Martin byl uznán. Očekávají se další penalizace, které nebyly v průběhu závodu zohledněny.

19:44: Podle FIA bylo zaznamenáno 1200 možných překročení traťových limitů. Jezdci mimochodem odjeli celkem 1353 kol.

19:37: FIA uvedla, že „Layout okruhu a sklon jezdců porušovat traťové limity vedly k bezprecedentní situaci, která vyústila v to, že všechna potenciální porušení nemohla být během závodu přezkoumána.“

Podle FIA byla celá věc řešena už před protestem Astonu Martin.

FIA také uvedla, že znovu požádá okruh, aby do deváté a desáté zatáčky dal štěrk. Chápe, že to není jednoduché řešení kvůli jiným sériím (MotoGP), které na okruhu závodí, ale „ukázalo se to jako efektivní v jiných zatáčkách a okruzích s podobnými problémy.“

18:30: Sportovní komisaři uvedli, že: „Mezitím se sportovní komisaři dozvěděli o existenci řady smazaných kol (kvůli překročení traťových limitů), na které jsme byli upozorněni po obdržení protestu. Požádali jsme ředitelství závodu, aby provedlo sladění všech vymazaných kol s uvalenými penalizacemi.“

Podle sportovních komisařů bylo v průběhu závodu smazáno více než 100 kol.

18:20: Sportovní komisaři potvrdili, že Aston Martin podal protest kvůli tomu, že „více vozů nebylo penalizováno“, přestože porušili traťové limity.