Aston Martin dostal oba své vozy do Q3. Povedlo se jim to na střední směsi

O překvapení kvalifikace formule 1 na Velkou cenu Emilia Romagna se postaral tým Aston Martin. Fernando Alonso a Lance Stroll letos poprvé postoupili až do třetí části kvalifikace, dvojnásobný mistr světa se blýskl dokonce pátým časem.

43letý mistr světa F1 z let 2005 a 2006 se do třetí řady postaví vedle svého krajana Carlose Sainze z Williamsu. Oba Španěly přitom dělila jen jedna tisícina sekundy.

Velkým tématem víkendu v Imole jsou pneumatiky. Pirelli přivezlo nejměkčí směs C6, která se ale ukázala být možná až příliš měkká a ani v kvalifikaci nedokázala podat maximální výkon v průběhu celého kola. Minimálně vyrovnanou volbou se tak mohla jevit střední sada pneumatik.

Na té se dokonce oběma jezdcům Astonu Martin podařilo postoupit do třetí části kvalifikace, ve které také k zajetí nejrychlejších pokusů, stejně jako třetí George Russell z Mercedesu, sáhli po střední sadě.

„Kvalifikace dopadla lépe, než jsme očekávali, mít oba vozy v Q3 je pro tým skvělý výsledek. Tento víkend jsme nasadili nový balíček vylepšení a výsledky jsou zatím pozitivní. Byli jsme celkem konkurenceschopní na střední i měkké sadě pneumatik, takže jsme v průběhu kvalifikace mohli vyzkoušet různé strategie,“ řekl Alonso.

„Musíme nicméně zůstat nohama na zemi a uvidíme, jak se budou věci vyvíjet v zítřejším závodě. Nemyslím si, že rychlostně stačíme na páté místo, takže uvidíme, jestli udržíme tyto pozice a získáme nějaké body.“

Stroll osmý

Lance Stroll podtrhl úspěch Astonu Martin v kvalifikaci osmým místem. Kanaďan byl v Q3 naposledy vloni v Brazílii.

„Byl to pro nás dobrý den. Za těchto podmínek se to všechno sešlo dohromady. Se střední směsí jsme udělali správné rozhodnutí, vyplatilo se to a charakter okruhu našemu vozu svědčí,“ řekl Stroll.

„Zatím to vypadá, že vylepšení mají pozitivní dopad, takže je to zlepšení, ale stále musíme odemknout nějakou výkonnost. Zítra budeme mít lepší povědomí o naší skutečné rychlosti a uvidíme, zda se nám podaří udržet naše pozice.“