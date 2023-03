Aston Martin dnes a zítra. Zasnoubí se s japonskou nevěstou?

Po předsezónních testech se říkalo, že by Aston Martin mohl být černým koněm sezóny. První závod to do značné míry potvrdil. Jaká je budoucnost zelených monopostů?

Ve F1 se většinou věci nemění moc rychle. Šéfové týmů často při snaze o návrat nebo dobytí špičky mluví o čtyřletých, pětiletých plánech, stovce závodů apod.

Existují samozřejmě výjimky potvrzující pravidlo. Dobrým příkladem je příběh týmu Brawn GP, se kterým v roce 2009 získal Jenson Button titul mistra světa. V té době se však měnila pravidla. Ta se měnila i vloni, ale zásadní změny se neodehrály. Rozložení sil se pozměnilo, ale na čele zůstaly tři velké týmy.

Letos se pravidla měnila výrazně méně. Přesto se Astonu Martin podařilo meziročně zlepšit o 2,5 sekundy. Něco podobného nemá v posledních letech obdoby.

Meziroční změna (s) v kvalifikaci v Bahrajnu Aston Martin: -2,505

Williams: -1,091

Red Bull: -0,869

Alpine: -0,790

Mercedes: -0,613

McLaren: -0,611

Haas: -0,571

Ferrari: -0,524

AlphaTauri: -0,206

Alfa Romeo: 0,024 Poznámka: Srovnávali jsme nejlepší ideální kola jednotlivých týmů – ideální kolo je součet nejrychlejších časů v jednotlivých sektorech daného jezdce.

„Myslel jsem, že je to sen,“ řekl Alonso. „Plánem bylo do dvou let dozrát s Astonem Martin do špičkového týmu. Ale podařilo se nám to do dvou měsíců.“

Jedna vlaštovka jaro nedělá. Není to tak dávno, co se říkávalo, že sezóna doopravdy začíná až ve Španělsku. Byl to první evropský závod, týmy tam vozily velké balíky úprav a je to okruh, který důkladně prověří aerodynamiku vozu. Dnes platí už jen ten poslední bod, takže obecně si musíme počkat pár závodů, abychom více poznali rozložení sil.

Aston by měl nasadit větší novinky v Imole, což je dnes první evropský závod. Navíc má výhodu – kvůli špatné loňské sezóně může využívat ve větší míře aerodynamický tunel a nesmíme v této souvislosti zapomínat na trest Red Bullu. Aston Martin tak může „foukat“ o 37 % více času než Red Bull, o 25 % více než Ferrari a o 20 % více než Mercedes. Platí to jen pro prvních šest měsíců. Od 1. července se aerodynamický handicap vypočítá znovu podle aktuálního pořadí v šampionátu (tedy po GP Kanady).

Už dnes je zřejmé, že Aston Martin AMR23 vypadá dobře. Velmi dobře zvládá nerovnosti na trati, je stabilní na brzdách, má solidní trakci. A díky motoru Mercedes má také zřejmě dobrou spolehlivost. „Za určitých okolností se v rychlých zatáčkách ještě občas utrhne, ale to můžeme minimalizovat nastavením vozu,“ prozrazuje jeden z inženýrů pro Auto Motor und Sport. To vše se promítá do výkonu na trati a to v sobotu i v neděli.

Podobné vlastnosti má Red Bull. Astonu Martin se začíná přezdívat zelený red bull. Inspirace je zřejmé, ale přesto jsou obavy vozy odlišné. Neopakuje se tedy neblaze proslulý příběh „růžového mercedesu“.

„Chtěli jsme, aby AMR23 byl ve všech oblastech lepší než loňský Red Bull,“ říká jeden z inženýrů. V továrně pracovali s hodnotami určenými z GPS. „Když jsme tyto cíle skutečně překročili, mysleli jsme si nejprve, že jsme museli udělat chybu.“

Aston Martin ale chybu neudělal. „Nyní máme dobrý základ pro další vývoj,“ potvrzuje šéf týmu Mike Krack.

Nové posily a budoucnost

V roce 2021 přešlo k Astonu Martin sedm inženýrů Red Bullu a to včetně nového technického ředitele Dana Fallowse a aerodynamika Andrewa Alessiho. K nim se připojil i bývalý šéf aerodynamiky Mercedesu Eric Blandin a další inženýři z Brackley.

Když krachující Racing Point převzal Lawrence Stroll, měl tým velké ambice a plány. V posledních letech ale situace nebyla úplně ideální a mluvilo se o možném prodeji „nenaplněného snu“. Dnes ale jsou tyto úvahy pryč a Aston Martin se drží původního plánu – v Silverstonu vyrůstá nová továrna s aerodynamickým tunelem a simulátorem.

Budova číslo jedna by měla být připravena k nastěhování v příštích týdnech. Nový simulátor bude sestaven na konci roku, ale stejně jako tunel ho bude moci tým používat reálně až v příštím roce.

Vlastní aerodynamický tunel týmu nepochybně pomůže. Aston Martin může používat aerodynamický tunel Mercedesu pouze v pátek, sobotu a v neděli a při každé rekalibraci ztrácí čas.

Jiný motor?

Technicky je Aston Martin stále závislý na Mercedesu. Motor, převodovka a zadní náprava pocházejí z Brixworthu a Brackley. To omezuje volnost konstruktérů v zadní části vozu.

Před dvěma lety se objevily úvahy, že by si Aston Martin mohl stavět vlastní motory – připojit se k výrobcům, kteří chystají pohonné jednotky pro rok 2026. Dnes už víme, že Aston Martin bude i za tři roky zákazníkem. Nový motor nechystá.

Aston Martin dává najevo, že je s Mercedesem v podstatě spokojený, ale nevylučuje změnu. Podle Auto Motor und Sport se už šušká, že zelené vozy jsou nejlepší možností pro Hondu. Japonci svůj „návrat“ ještě nepotvrdili, ale pokud se tak rozhodnou, jsou aktuálně bez zákazníka. Red Bull si bude vyrábět pohonné jednotky sám ve spolupráci s Fordem. Honda by musela mít nového odběratele a to patrně někoho ze současných zákazníků Mercedesu. V tomto světle se Aston Martin aktuálně jeví skutečně jako nejlepší možnost.