Aston Martin chce mít v roce 2025 vůz navržený v novém aerodynamickém tunelu

Aston Martin vloni skončil na na sedmém místě. Letos se bude chtít nepochybně zlepšit. Tým ale přemýšlí také v dlouhodobém horizontu. V Silverstonu staví novou továrnu.

Aston Martin už dříve uvedl, že v současné době staví budovy číslo 1 a 3. Poté zbourá současnou továrnu a postaví budovu číslo 2, ve které bude mimo jiné nový simulátor.

Technický šéf Astonu Martin Dan Fallows uvedl, že cílem týmu je, aby vůz pro rok 2025 byl prvním vozem kompletně navrženým v nové továrně.

„Cílem pro aerodynamický tunel je zprovoznit ho do poloviny roku 2024,“ řekl Fallows, kterého cituje RacingNews365.com. „Myslím, že v závislosti na tom, jak bude probíhat uvedení do provozu a další aspekty aerodynamického tunelu, půjde pravděpodobně o první vůz, na který bude mít nový aerodynamický tunel významný dopad,“ uvedl Fallows o voze pro rok 2025.

„Pokud jde o samotnou továrnu, bude uvedena do provozu v několika etapách a my doufáme, že i předešlé vozy (před rokem 2025, pozn. redakce), budou mít z nového zařízení prospěch.“

„Když stavíte aerodynamický tunel, musíte nevyhnutelně projít procesem uvedení do provozu,“ vysvětlil Fallows pro Motorsport.com. „Je jen otázkou, zda aerodynamický tunel přinese očekávané výsledky.“

„Máme to štěstí, že můžeme testovat v aerodynamickém tunelu Mercedesu, což je zařízení velmi vysoké kvality, takže se musíme ujistit, že naše nové zařízení poskytuje konzistentní výsledky. A to nějakou dobu trvá. Jsou věci, které můžeme udělat, abychom urychlit tento proces. Cílem je samozřejmě dostat se tam co nejdříve.“

Navzdory investicím do nového zázemí Fallows věří, že větší hodnota pro tým leží v analytice. Týmu pomůže, že bude mít vše na jednom místě.

„Můžeme zlepšit detailnost výrobního procesu a analyzovat způsobem, který nám umožňuje zlepšit se mnohem více, než když používáte externí lidi. To je pravděpodobně klíčový rozdíl.“