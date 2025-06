Aston Martin chce dokázat Neweymu, že se mýlil

Adrian Newey v Monaku poprvé zavítal na grand prix v barvách Astonu Martin. V rozhovoru s médii tehdy prozradil, že slabinou týmu je simulátor. Aston Martin má novou továrnu. O hardware jako takový nejde. Problém je korelace dat. Podle Neweyho nepřijde zlepšení hned – je to práce tak na dva roky.

Andy Cowell řekl, že tým chce dokázat Neweymu, že se ve svém hodnocení a předpovědi mýlí.

„Všechno, co děláme, se může zlepšit a musí se zlepšit. Adrian to vidí stejně. Skvělé na Adrianovi je, že ví, kam se potřebujeme dostat. Nastavuje vysoké standardy. Já také ve firmě nastavuji přísná měřítka. A pak jde o to, jak rychle se tam dostaneme,“ řekl Cowell v podcastu James Allen on F1.

„Má nám to trvat dva roky? Ne, nebude. Provokuje Adrian lidi? Ano, provokuje. Stejně jako Lawrence, Fernando, Lance, já a mnoho dalších v organizaci.“

„Všichni nastavujeme vysoké cíle. A konkurenční výhodu získáte tím, jak rychle jich dosáhnete. Adrian nás provokuje. Říká, že to potrvá dva roky. Ale všichni v továrně, se kterými jsem mluvil a kteří pracují kolem návrhového týmu, říkají: ‚Tak mu ukážeme! Ne roky, ale měsíce!‘“

Cowell Neweyho zná a to nejen při setkáních v paddocku. V roce 2004 působil Newey u McLarenu a Cowell byl u Mercedesu, který mu dodával motory.

„S Adrianem jsme spolupracovali, ale to už je dávno. Poslední dva měsíce jsme začali znovu a je to příjemné. Adrian se nezajímá o řízení lidí, organizační struktury nebo o to, jak všechno propojit tak, aby se všichni soustředili na závodní auto. On se zaměřuje čistě na návrh auta, jeho architekturu a detaily. V tomto oboru jsme oba dlouho a víme, v čem jsme silní a kde máme rezervy. Naší silnou stránkou je, že spolu dokážeme otevřeně mluvit.“

Před příchodem k Astonu Martin pracoval Cowell u Mercedesu, kde měl pod palcem zrod velmi úspěšné hybridní jednotky Mercedes. Příští rok přejde Aston Martin k Hondě.

Nejlepší společný jazyk je čas na kolo

„Je to pět let, co jsem naposledy nahlédl do motoru F1, a plně respektuji, že je to zodpovědnost Hondy – vytvořit pohonnou jednotku pro Aston Martin od roku 2026.

Věřím ale, že kdokoli pracuje na závodním voze – ať už jde o návrháře kompozitů, zavěšení, aerodynamiky nebo dynamiky vozu – všichni se máme soustředit na to, co je nejlepší pro samotný vůz. A nejlepší společný jazyk je čas na kolo.“

„Zároveň ale mohu naslouchat tomu, o čem inženýři Hondy mluví, s čím bojují, a mohu to tady lidem přeložit. Můžu trochu ulevit napětí.“

„A naopak mohu totéž udělat pro Hondu. Můžu říct: ‚Hele, lidé, co integrují pohonnou jednotku do vozu chtějí tohle kvůli tomuhle.‘ Takže snad mohu být prostředníkem mezi oběma světy, a všechno převádět na společnou měnu – milisekundy.“