Aston Martin by si mohl stavět vlastní motory

Před dvěma lety tým ze Silverstonu zaměstnával 420 lidí a hospodařil s rozpočtem ve výši 110 milionů dolarů. Nyní zaměstnává téměř 600 lidí a už překročil rozpočtový strop 145 milionů dolarů (některé výdaje se do něj nepočítají).

Tým investuje. Staví novou továrnu, ve které bude pracovat 700 lidí. Bude mít nový aerodynamický tunel i simulátor. Investice mají dosáhnout 200 milionů dolarů.

Podle Auto Motor und Sport se navíc v paddocku spekuluje, že by si Aston Martin mohl stavět vlastní motor – bojovat o titul s „cizím“ motorem je obtížné.

Aston Martin nemá a ani nebude mít zázemí, které by mu umožňovalo to zvládnout svépomocí a to ani po změnách pravidel a zjednodušení pohonných jednotek. Musel by uzavřít partnerství s některou z automobilek, což ale není nemožné. F1 se pro ně stává opět atraktivní.